En région parisienne et dans le grand Ouest

Le trafic s’annonce dense du côté du péage de Saint-Arnoult, dans le sens dit des départs sur l’autoroute A10, dès le vendredi 21 avril entre 13h et 20h, avec un pic attendu entre 16h et 19h. Les retours se concentreront le dimanche 23 avril entre 18h et 21h, avec une pointe de trafic attendue entre 19h et 20h.

Dans le secteur d’Orléans sur l’A10, les départs seront nombreux samedi 22 avril entre 9h et 13h. Dans le sens dit des retours, le trafic sera chargé dimanche 23 avril entre 16h et 20h. 18 avril 2023 Entre Poitiers et Bordeaux, toujours sur l’A10, un pic de trafic est attendu samedi 22 avril entre 10h et 16h.

Dans les Pays de la Loire, un trafic important est attendu à Angers sur l’A11 en direction de Nantes, entre 13h et 20h, avec un pic attendu entre 17h et 19h. Samedi 22 avril, toujours en direction de Nantes, le trafic sera chargé entre 11h et 18h. Dans le sens dit des retours, en direction du Mans et de Paris, le trafic à Angers sur l’A11 sera dense vendredi 21 avril entre 12h et 20h, avec une pointe de trafic attendue entre 17h et 19h.



Dans la vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7, le trafic sera dense en direction du sud dès vendredi 21 avril entre 14h et 20h, puis samedi 22 entre 8h et 18h et enfin dimanche 23 entre 10h et 19h. En direction du nord, le trafic sera intense voire saturé vendredi 21 avril entre 10h et 19h, samedi 22 entre 9h et 19h avec un « pic » prolongé entre 11h et 17h et enfin dimanche en fin de matinée puis entre 17h et 19h. Une circulation soutenue est également prévue lundi 24 en milieu d’après-midi en direction du sud.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue vendredi 21 avril de 15h à 20h, samedi 22 entre 9h et 18h puis dimanche 23 en milieu de journée puis vers 18h. Dans l’autre sens de circulation, en direction d’Orange, le trafic devrait être dense vendredi de 14h à 19h, samedi 22 de 10h à 18h et dimanche 23 entre 16h et 20h.



En Occitanie, entre Narbonne et Toulouse

Sur l’A61, un trafic important est attendu dimanche 23 avril entre 16h et 19h.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le trafic sera chargé vendredi 21 avril, à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Marseille) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57, dans les deux sens de circulation, du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée. Samedi 22 avril puis dimanche 23 en fin d’après-midi, la circulations sera également chargée aux abords des grandes agglomérations.