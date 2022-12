Bientôt de passage sur l’autoroute A83 non loin de Nantes ? Rendez-vous sur l’une des aires de services aux portes de la ville. Après un an de travaux, l’aire des (direction Niort) et l’aire de (direction Nantes) font peau neuve et vous proposent une offre de services enrichie dans un cadre totalement rénové. Dès le restaurant, pénétrez dans une salle plus aérée vous permettant de découvrir les « coulisses » de l’enseigne. L’ouverture directe sur le laboratoire et la verrière vous permettront d’observer les étapes de la préparation de votre menu concocté par La Mie Câline. Autre nouveauté, chaque aire de jeux extérieure incarne une particularité culturelle régionale. Sur l’aire de Chavagnes, revivez les grandes dates de l’histoire de la Vendée au 18ème siècle avec les Chouans. Sur celle des Brouzils, la référence est plus récente ! L’aire met à l’honneur le « le Hellfest », festival de musique métal au succès grandissant depuis plus de 10 ans.