Chaque jour, ouvrez une case du et répondez à une question pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. Une fois la première case découverte, réalisez un achat d’un montant minimum de 9€ hors carburant dans l’une des 39 stations TotalEnergies participantes. Lors de cet achat, un coupon avec un code unique vous sera remis en caisse. Renseignez ce code sur le site du Calendrier de l’Avent, et continuez de jouer pour tenter de gagner chaque jour de nombreux cadeaux et des points pour le tirage au sort final*. Chaque bonne réponse vous donne plus de chances de gagner l’un des 10 séjours en écolodge lors du tirage au sort final.



Bonne chance à tous et rendez-vous sur le calendrier de l’avent Ulys ainsi que dans l’une des 39 aires TotalEnergies participant à l’opération.