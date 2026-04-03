Semaine du 6 avril 2026 : rénovation des chaussées de l’A7N

Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :

la production de déchets ;

le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;

le transport des matériaux par camion.



Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :