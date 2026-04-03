Sécurité
Semaine du 6 avril 2026 : rénovation des chaussées de l’A7N
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et de Vienne Nord (n°9).
D’un montant de 8,5 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Pour la bonne réalisation de ces travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Chasse Sud (n°8) et la bretelle de sortie de Vienne Nord (n°9) en direction de Marseille seront fermées en semaine les nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Des fermetures nocturnes à prévoir du mardi 7 au jeudi 9 avril, de 21h à 6h le lendemain, au niveau des échangeurs de Chasse Sud et de Vienne Nord
- Nuits du mardi 7 et mercredi 8 avril 2026 : fermeture de la bretelle d’entrée Chasse Sud (n°8) en direction de Marseille. Les conducteurs désirant se rendre en direction de Marseille devront emprunter l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse, sur l’A47.
- Nuit du jeudi 9 avril 2026 :
- fermeture de la bretelle d’entrée Chasse Sud (n°8) en direction de Marseille. Les conducteurs désirant se rendre en direction de Marseille devront emprunter l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse, sur l’A47.
- fermeture de la bretelle de sortie Vienne Nord (n°9) en direction de Marseille : pour les véhicules en provenance de Lyon centre ou de l’A46, il faudra suivre la direction A47/Saint-Etienne puis prendre la sortie Chasse sur l’A47, suivre la route de Flevieu puis poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon et l’avenue Frédéric Mistral avant de rejoindre la D4 jusqu’à Vienne.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent exclusivement de nuit, de 21 h à 6 h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Les conditions de circulation durant les travaux
Ce chantier mobile se déroule exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Il est replié en journée et les week-ends.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circulent sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse est ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 2 mars au mercredi 12 mai 2026.
Tout au long du chantier, des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les demi-diffuseurs de Chasse Sud et Vienne Nord, sur A7N, ainsi que sur le noeud de Ternay (A46S/A47/A7N) pour permettre la bonne progression du chantier.
Une chaussée rénovée en profondeur
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement en BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur 2,5 cm d’épaisseur sur l’ensemble des voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence. La voie centrale et la voie de gauche bénéficient d’une reprise de la couche de liaison sur 3 5 cm d’épaisseur. Une réhabilitation en profondeur est menée sur la voie de droite avec le renouvellement des couches de liaison et de base en grave-bitume, sur 8 à 13 cm d’épaisseur.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :
- la production de déchets ;
- le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;
- le transport des matériaux par camion.
Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :
- le réemploi de 30 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle, soit 45% des enrobés des couches de liaison et de base et 10 % des enrobés de la couche de roulement. Le surplus sera valorisé sur d’autres chantiers de la région ;
- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.
La section à rénover
L’autoroute A7, également appelée « Autoroute du Soleil », s’étend sur 312 km entre Lyon et Marseille. Axe stratégique aux niveaux national et international, elle supporte un trafic dense au quotidien et connaît une affluence accrue lors des périodes estivales. La section concernée par ces travaux, située entre Ternay et Vienne Nord, couvre 6 km dans chaque sens de circulation. En moyenne, 107 000 véhicules y circulent chaque jour, avec des pics atteignant jusqu’à 130 000 véhicules lors des périodes de trafic intense.