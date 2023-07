Ce matin encore, alors qu’il protégeait des agents autoroutiers en plein fauchage sur les abords de l’autoroute A11, après Chartres en direction du Mans, un fourgon et sa remorque ont été percutés. Il s’agit là du 27ème heurt de véhicules d’intervention sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année.

Face à cette situation intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renouvellent ce lundi 3 juillet, à quelques jours des premiers grands départs en vacances, la campagne « Quand allez-vous percuter ? », une opération-choc itinérante pour témoigner de la colère des personnels intervenant sur les routes et autoroutes, appeler les conducteurs à plus de vigilance au volant et sensibiliser au respect du corridor de sécurité. Du 3 juillet, et jusqu’au 11 août prochain, 6 camions porte-chars, chacun transportant 3 fourgons accidentés, sillonneront le réseau VINCI Autoroutes sous la bannière d’une question simple et cruciale : « Quand allez-vous percuter ? ». Cette campagne itinérante, incitant les conducteurs à enfin prendre conscience de la dangerosité de certains comportements et à garder les yeux ouverts sur la route, fera halte, en 18 étapes successives, sur les aires de services du réseau VINCI Autoroutes.



L’itinéraire permettra ainsi d’aller à la rencontre des voyageurs, d’échanger avec eux sur l’importance de la vigilance au volant et sur le respect du corridor de sécurité. Habillés de jaune, portant ostensiblement le mot d’ordre « Quand allez-vous percuter ? », ces camions présenteront également de manière pédagogique la règle du corridor de sécurité, à travers un visuel explicite, figurant également à l’arrière de tous les fourgons de VINCI Autoroutes.

Cette démarche, dont l’objectif est de réveiller les consciences et d’appeler l’ensemble des conducteurs à garder les yeux grand ouverts sur la route, sera également relayée à travers de nombreuses activations digitales.