Face ce fléau, la Fondation VINCI Autorouts lance vendredi 24 octobre 2025 une campagne de sensibilisation aux risques liés à cette consommation, en particulier lors de la conduite. Avec une vidéo choc de 50 secondes diffusée sur les réseaux sociaux, elle invite les jeunes et le grand public à prendre conscience des effets délétères de ce gaz aux conséquences parfois irréversibles. Pour alerter les jeunes conducteurs et leurs familles, la Fondation déploie également un dispositif de sensibilisation sur 8 aires du réseau VINCI Autoroutes en collaboration avec l’association Protoside engagée dans la prévention, la recherche et la prise en charge des intoxications au protoxyde d’azote.



