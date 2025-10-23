Sécurité
« Protoxyde d’azote : rien d’hilarant », une campagne de la Fondation VINCI Autoroutes
Un jeune de moins de 35 ans sur 10 affirme avoir déjà consommé du protoxyde d’azote. Face aux risques liés à cette consommation notamment au volant, la Fondation VINCI Autoroutes lance une campagne de sensibilisation et un clip choc pour alerter sur les dangers de cette pratique.
La Fondation VINCI Autoroutes alerte sur les dangers liés à la consommation de protoxyde d’azote chez les jeunes
Face à l’augmentation des accidents de la route liés à la consommation de protoxyde d’azote, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats d’une enquête sur l’utilisation de ce gaz dit « hilarant ». Le protoxyde d’azote est aujourd’hui consommé de manière détournée pour un usage récréatif. Les résultats de l’enquête montrent que sa consommation concerne essentiellement des jeunes de moins de 35 ans et que leur conscience des risques liés à cette consommation au volant est très faible. Un jeune de moins de 35 ans sur 10 affirme avoir déjà consommé du protoxyde d’azote lors d’une soirée entre amis. Parmi eux, un sur deux en a pris en conduisant. 7% des moins de 35 ans déclarent, par ailleurs, avoir déjà été passagers d’une voiture dont le conducteur avait pris du protoxyde d’azote.
Une vidéo choc pour alerter sur les risques, notamment au volant
Face ce fléau, la Fondation VINCI Autorouts lance vendredi 24 octobre 2025 une campagne de sensibilisation aux risques liés à cette consommation, en particulier lors de la conduite. Avec une vidéo choc de 50 secondes diffusée sur les réseaux sociaux, elle invite les jeunes et le grand public à prendre conscience des effets délétères de ce gaz aux conséquences parfois irréversibles. Pour alerter les jeunes conducteurs et leurs familles, la Fondation déploie également un dispositif de sensibilisation sur 8 aires du réseau VINCI Autoroutes en collaboration avec l’association Protoside engagée dans la prévention, la recherche et la prise en charge des intoxications au protoxyde d’azote.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes