Environnement
« Charge as you drive » : une première mondiale sur le réseau VINCI Autoroutes pour la route électrique
Mercredi 22 octobre 2025, un poids lourd électrique a pu se recharger en roulant sur l’autoroute A10 en région parisienne. Avec le projet « Charge as you drive », VINCI Autoroutes et ses partenaires franchissent une étape décisive vers la décarbonation du transport routier.
La première autoroute au monde à recharge dynamique par induction est sur le réseau VINCI Autoroutes
Ce mercredi 22 octobre 2025, un poids lourd électrique a pu se recharger par induction tout en roulant sur l’autoroute A10, à Angervilliers (Essonne). Une prouesse technologique inédite, portée par VINCI Autoroutes et ses partenaires dans le cadre du projet « Charge as you drive » (Chargez en roulant). Sur une portion de 1,5 km de l’A10, 900 bobines de cuivre ont été installées sous la chaussée. Alimentées par le réseau électrique, elles génèrent un champ électromagnétique capable de transmettre de l’énergie aux véhicules équipés de récepteurs. Quatre prototypes – poids lourd, bus, voiture et utilitaire – circulent désormais sur cette section pour tester la recharge dynamique par induction en situation réelle.
Un levier majeur pour la décarbonation du transport routier
Le transport routier représente 95 % des mobilités en France et près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. La recharge dynamique par induction pourrait transformer en profondeur ce secteur, en réduisant la taille des batteries embarquées, leur coût, leur poids et leur empreinte carbone. Selon une étude menée par Carbone 4 pour VINCI Autoroutes, cette technologie permettrait de diminuer significativement les émissions de CO₂ liées au transport de marchandises, tout en réduisant la dépendance aux matières premières nécessaires à la fabrication des batteries.
Un projet collaboratif et une innovation au service de la souveraineté industrielle
Le projet « Charge as you drive » est le fruit d’une collaboration entre VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction, l’Université Gustave Eiffel et Hutchinson. Lauréat d’un appel à projets de Bpifrance, il s’inscrit dans une dynamique européenne de développement des Electric Road Systems (ERS). Ce projet novateur ouvre la voie à une mobilité plus durable et plus performante. En plus de ses bénéfices environnementaux, il offre aussi des perspectives industrielles fortes : les composants peuvent être produits en Europe, favorisant la création d’emplois et la souveraineté énergétique.
Des premiers résultats prometteurs !
Plusieurs laboratoires de l’Université Gustave Eiffel ont mené des campagnes d’essais sur site, en conditions réelles de circulation. Les résultats sont très encourageants ! Les puissances transférées atteignent jusqu’à 300 kW en instantané et 200 kW en moyenne. Cela permet à un poids lourd de gagner un kilomètre d’autonomie par kilomètre parcouru, et jusqu’à trois kilomètres pour un véhicule léger.