« Charge as you drive » : une première mondiale sur le réseau VINCI Autoroutes pour la route électrique

Ce mercredi 22 octobre 2025, un poids lourd électrique a pu se recharger par induction tout en roulant sur l’autoroute A10, à Angervilliers (Essonne). Une prouesse technologique inédite, portée par VINCI Autoroutes et ses partenaires dans le cadre du projet « Charge as you drive » (Chargez en roulant). Sur une portion de 1,5 km de l’A10, 900 bobines de cuivre ont été installées sous la chaussée. Alimentées par le réseau électrique, elles génèrent un champ électromagnétique capable de transmettre de l’énergie aux véhicules équipés de récepteurs. Quatre prototypes – poids lourd, bus, voiture et utilitaire – circulent désormais sur cette section pour tester la recharge dynamique par induction en situation réelle.