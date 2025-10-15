Sécurité
Premiers départs en vacances de la Toussaint : VINCI Autoroutes rappelle les « règles d’or » de la conduite automnale
A quelques jours du commencement des vacances scolaires, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent pour accompagner les automobilistes et leur permettre de circuler dans les meilleures conditions possibles en cette période automnale. Un dispositif d’information trafic renforcé sera déployé pour que chaque conductrice et chaque conducteur puisse s’informer au mieux, que ce soit via Radio VINCI Autoroutes (107.7) ou sur le site internet et les réseaux sociaux de VINCI Autoroutes. A noter : du vendredi au dimanche, les « électro-équipiers » répondront présent sur une vingtaine d’aires de services pour accompagner les vacanciers lors de leur recharge électrique. Par ailleurs, VINCI Autoroutes et ses partenaires se mobilisent en faveur d’Octobre Rose, la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : près de 70 aires de services, habillées aux couleurs de l’opération, invitent les clients à une pause pas comme les autres, avec des animations et des ateliers de prévention, des rencontres avec des associations et des bénévoles engagés ; des actions solidaires seront proposées, dont les bénéfices seront reversés à la recherche.
3 règles d’or à respecter pour la sécurité routière en période automnale
A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes rappelle trois règles essentielles à respecter en cette période de l’année où les jours raccourcissent et où les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.
- Bien voir et être vu :
Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les essuie-glaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux 2 roues motorisés, il est conseillé de se doter d’accessoires rétroréfléchissants.
- Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie :
Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par 2. Pour éviter l’aquaplaning en cas de fortes averses, il ne faut pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés. Par ailleurs, il est recommandé d’allumer ses feux de croisement, et non les feux de brouillard. Pour plus d’informations sur la conduite en temps de pluie.
- Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite :
En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne faut pas allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, des zones forestières et des vallées...) nécessitent une attention particulière.
Conditions de circulation et dispositif d’information trafic
A l’occasion des premiers départs en vacances, entre le 17 et le 19 octobre, la circulation devrait être normalement chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes.
Comme à chaque week-end de trafic important, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 15 octobre sur sa chaîne YouTube, sur les bornes info trafic installées sur les principales aires de services du réseau, et sur le site internet VINCI Autoroutes et les comptes X et Facebook VINCI Autoroutes.
Des gilets bleus pour vous accompagner lors de votre recharge
En collaboration avec la FFAUVE (Fédération française des associations d’utilisateurs de voitures électriques), Atlante, BP Pulse, E-Vadea (SPIE), Ionity, TotalEnergies, Zunder et VINCI Autoroutes déploient, du vendredi au dimanche au cours des week-ends des vacances de la Toussaint, un service gratuit « d’électro-équipiers » sur une vingtaine d’aires du réseau VINCI Autoroutes. Reconnaissables à leur gilet bleu, ils accueillent les conducteurs de véhicules électriques, les tiennent informés lorsqu’un point de charge se libère pendant les périodes de pointe, les aident à stationner en toute sécurité et les assistent lors de leur recharge.
Restez informés de vos conditions de circulation en temps réel