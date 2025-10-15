A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes rappelle trois règles essentielles à respecter en cette période de l’année où les jours raccourcissent et où les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.

Bien voir et être vu :

Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les essuie-glaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux 2 roues motorisés, il est conseillé de se doter d’accessoires rétroréfléchissants.

Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie :

Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par 2. Pour éviter l’aquaplaning en cas de fortes averses, il ne faut pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés. Par ailleurs, il est recommandé d’allumer ses feux de croisement, et non les feux de brouillard. Pour plus d’informations sur la conduite en temps de pluie.

Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite :

En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne faut pas allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, des zones forestières et des vallées...) nécessitent une attention particulière.