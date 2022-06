A l’occasion du week-end de Pentecôte, VINCI Autoroutes prévoit un trafic très dense sur son réseau, notamment en région parisienne, sur le pourtour méditerranéen et la Vallée du Rhône, entre le vendredi 3 juin et le lundi 6 juin. L’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes et de ses partenaires se mobilisent pour vous permettre de bien préparer votre déplacement et d’effectuer votre trajet dans les meilleures conditions.