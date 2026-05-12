Week-end de l’Ascension 2026 : nos équipes mobilisées

2 450 points de charge électrique, soit en moyenne 55 tous les 100 km, sont mises à la disposition des électromobilistes pour recharger leur véhicule. Outre l’ensemble des aires de services, qui toutes proposent des bornes haute puissance, ce sont aujourd’hui 44 aires de repos, sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, qui sont dotées de points de charge.

En collaboration avec les opérateurs électriques Atlante, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, Zunder ainsi que TotalEnergies, VINCI Autoroutes renouvelle la présence de voituriers électriques sur les stations de recharge de 59 aires de services pour accompagner les électromobilistes.

Reconnaissables à leur gilet coloré, ils accueilleront ainsi tout au long du week-end les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente pendant les périodes de pointe et les assisteront en cas de besoin lors de leur recharge. Retrouvez plus d’informations.