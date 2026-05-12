Sécurité
Week-end de l’Ascension 2026 : nos équipes mobilisées
Pour le pont de l’Ascension, nos équipes, comme celles des enseignes partenaires présentes sur le réseau, se mobilisent pour vous accompagner durant votre trajet et vous accueillir sur les aires au cours de vos pauses. L’ensemble des aires de services du réseau sont approvisionnées en carburants. Une cartographie, permettant de visualiser en temps réel le niveau d’approvisionnement de chaque aire de services, est par ailleurs disponible sur notre site Internet. Pour les électromobilistes, le réseau VINCI Autoroutes propose 2 450 points de charge, soit 55 en moyenne / 100 km, que ce soit sur l’ensemble des aires de services comme sur 44 aires de repos situées sur les axes les plus fréquentés.
Conditions de circulation du 13 au 17 mai 2026
Afin de bénéficier des meilleures conditions de circulation, VINCI Autoroutes recommande d’adapter ses horaires de départ selon les axes et régions de destination.
- En direction de la Bretagne, de la façade atlantique et du centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71, il est préférable de partir dans la matinée du mercredi 13 mai au départ de la région parisienne comme aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Poitiers et Tours). Dans le sens des retours en direction de Paris, principalement sur les axes A10, A11 et A71, il sera préférable dimanche 17 mai de partir tôt le matin ou d’attendre la fin de soirée du dimanche 17 mai.
- Dans la vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, il est conseillé de partir avant le milieu de matinée du mercredi 13 mai ou à partir de la fin de l’après-midi, jeudi 14 mai. Dans le sens des retours, il faudra privilégier le début de matinée ou le début de soirée, que ce soit samedi 16 ou dimanche 17 mai.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera plus fluide le mercredi 13 mai jusqu’en milieu d’après-midi ou à partir de 13h le jeudi 14 mai. Dans l’autre sens, il sera préférable de partir avant 10h ou en fin de journée le dimanche 17 mai, y compris entre la bifurcation A9/A61 et Béziers.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, il sera préférable de partir avant la matinée ou après la fin de journée le jeudi 14 mai en direction de la Méditerranée. En direction de Toulouse, il faudra privilégier la matinée ou la soirée du dimanche 17 mai.
- En région Sud, sur les autoroutes A8, A50 et A57, la circulation attendue sera fluide aux abords des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon) mercredi 13 mai jusqu’en milieu d’après-midi ainsi que le jeudi 14 mai, en début de matinée ou l’après-midi. Quant au dimanche 17 mai, il sera préférable de circuler jusqu’en milieu d’après-midi. A noter que le festival de Cannes débute ce mardi 12 mai et pourrait générer des perturbations de trafic pour rejoindre la ville.
En mai, les saveurs de l'Occitanie s’invitent sur les aires d’autoroute
Le mercredi 13 mai 2026, les enseignes de 6 aires de services (sur l’A9 : Ambrussum Nord, Béziers-Montblanc Nord, Narbonne-Vinassan Nord, et Village Catalan ; sur l’A61 : Toulouse Sud Sud; sur l’A20 : Jardin des Causses du Lot) proposeront aux vacanciers des animations autour de la marque Sud de France – l’Occitanie.
Au total, une vingtaine de produits différents seront proposés à la dégustation sur ces aires et des cadeaux seront offerts pour tout achat de produits de la marque. Retrouvez plus d’informations.
Voyager zen en électrique !
2 450 points de charge électrique, soit en moyenne 55 tous les 100 km, sont mises à la disposition des électromobilistes pour recharger leur véhicule. Outre l’ensemble des aires de services, qui toutes proposent des bornes haute puissance, ce sont aujourd’hui 44 aires de repos, sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, qui sont dotées de points de charge.
En collaboration avec les opérateurs électriques Atlante, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, Zunder ainsi que TotalEnergies, VINCI Autoroutes renouvelle la présence de voituriers électriques sur les stations de recharge de 59 aires de services pour accompagner les électromobilistes.
Reconnaissables à leur gilet coloré, ils accueilleront ainsi tout au long du week-end les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente pendant les périodes de pointe et les assisteront en cas de besoin lors de leur recharge. Retrouvez plus d’informations.