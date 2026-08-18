Sécurité
Week-end du 22 août : un trafic extrêmement dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes
Le week-end du 22 août sera marqué par une circulation extrêmement dense sur le réseau VINCI Autoroutes. La vallée du Rhône, l’arc méditerranéen tout comme les autoroutes desservant la Bretagne et la façade atlantique seront très fréquentés, notamment dans le sens des retours, en direction du nord, dès ce vendredi 21 août.
Prévisions de trafic : la tendance en bref
Pour ce week-end du 22 août, les retours seront plus importants que les départs, même si les prévisions trafic laissent entrevoir de forts trafics dans les deux sens de circulation. Les difficultés devraient apparaître dès le vendredi 21 août, notamment autour des grandes agglomérations et sur les itinéraires reliant les 2 principales destinations touristiques. Les axes de la vallée du Rhône, de l'arc méditerranéen, du grand Ouest et les accès aux littoraux devraient rester particulièrement chargés. La journée du samedi 22 août devrait concentrer les difficultés les plus importantes, avec une circulation attendue très difficile sur la majorité des grands axes du territoire dans les sens des départs comme des retours. Une amélioration progressive est ensuite attendue à partir du dimanche, malgré des ralentissements qui pourraient subsister sur les principaux itinéraires de retour.
Les prévisions de trafic plus en détail
- Dans le sens des retours vers la région parisienne, le trafic sera particulièrement soutenu dès vendredi après-midi mais aussi le samedi 22 août et très chargé également dans l’après-midi de dimanche 23 août, principalement sur les axes A10, A11 et A71. La journée de lundi devrait, quant à elle, être aussi concernée par des retours vers Paris, dans l’après-midi comme en soirée.
- Dans le grand Ouest, entre Poitiers et la bifurcation A10/A837, la circulation sera dense samedi 22 août, de 9h à 19h. Vers le nord, les difficultés débuteront le vendredi 21 août dès 11h et jusqu’à 20h. Le samedi, le trafic sera extrêmement dense entre 9h et 19h ; il en sera de même le dimanche, entre 10h et 20h. Des difficultés perdureront également le lundi 24 août, sur le créneau du déjeuner. A l’approche de Bordeaux, la circulation sera chargée samedi 22 août de 11h jusqu’à 17h. Dans le sens inverse, il faudra plutôt éviter de prendre la route le vendredi 21 août entre 11h et 20h, samedi entre 9h et 20h ainsi que dimanche, entre 11h et 20h. En direction de Paris, un trafic très dense est également attendu le lundi 24 août, entre 12h et 13h puis de 15h à 17h.
- En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 en direction du sud, la circulation se densifiera dès vendredi 21 août de 14h à 19h. Samedi 22 août, le trafic sera particulièrement dense de 9h à 17h. La circulation sera également très importante au cours du dimanche 23 août, de 11h à 18h. En direction de Lyon, le trafic attendu sera encore plus intense et ce dès jeudi 20 août, avec des pointes entre 11h et 20h. Il sera également très dense le vendredi 21 août – de 10h jusqu’à minuit. Le samedi 22 août, le trafic sera extrêmement dense entre 9h et 21h et, pour le dimanche 23 août, entre 10h et 23h. Lundi 24 août, les principales difficultés sont attendues entre 11h et 20h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 21 août, entre 12h et 20h, puis samedi 22 août, à partir de 9h et jusqu’à 18h, ainsi que dimanche 23 août, de 10h à 23h. Des difficultés sont également à prévoir lundi 24 août, entre 11h et 20h. Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les perturbations débuteront dès jeudi 20 août de 16h jusqu’à 20h. Ce trafic très dense se poursuivra vendredi de 11h à 20h, samedi de 10h à 18h, dimanche de 11h à 18h ainsi que le lundi de 11h à 13h.
- Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week-end avec des pics vendredi 21 août, sur l’heure du déjeuner puis en milieu d’après-midi, samedi 22 août, de 10h à 17h, dimanche 23 août, de 12 à 14h. Dans l’autre sens de circulation, les difficultés sont attendues dès le jeudi 20 août entre 12h et 20h, vendredi de 11h à 20h, samedi de 10h à 20h puis dimanche de 11h à 19h. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, les principales difficultés sont attendues samedi 22 août de 11h à 17h. Dans l’autre sens, la circulation sera très dense le vendredi de 17 à 18h. Le samedi, c’est entre 11h et 15h que le plus fort du trafic est attendu. Le dimanche, les perturbations se concentreront entre 12h et 13h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 21 août entre 16h et 18h, samedi, de 11h à 17h, dimanche de 12h à 14h puis entre 16h et 18h. Entre Narbonne et Toulouse, des difficultés sont attendues vendredi, autour de midi et entre 15h et 20h. Il en sera de même samedi entre 10h et 17h et dimanche, entre 11h et 13h puis entre 15h et 20h.
- En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’Aix-en-Provence et de Nice vendredi 21 août de 10h à 19h, avec un pic de circulation attendu de 16h à 19h et samedi 22 août de 9h à 11h puis de 16h et 19h. Sur les autoroutes A50 et A57, notamment dans le secteur de Toulon, le trafic sera très dense le vendredi 21 août à partir de 11h et jusqu’en fin de journée ainsi que le samedi 22 août de 11h à 13h et de 18h à 20h.
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