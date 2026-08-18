Week-end du 22 août : un trafic extrêmement dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes

Pour ce week-end du 22 août, les retours seront plus importants que les départs, même si les prévisions trafic laissent entrevoir de forts trafics dans les deux sens de circulation. Les difficultés devraient apparaître dès le vendredi 21 août, notamment autour des grandes agglomérations et sur les itinéraires reliant les 2 principales destinations touristiques. Les axes de la vallée du Rhône, de l'arc méditerranéen, du grand Ouest et les accès aux littoraux devraient rester particulièrement chargés. La journée du samedi 22 août devrait concentrer les difficultés les plus importantes, avec une circulation attendue très difficile sur la majorité des grands axes du territoire dans les sens des départs comme des retours. Une amélioration progressive est ensuite attendue à partir du dimanche, malgré des ralentissements qui pourraient subsister sur les principaux itinéraires de retour.