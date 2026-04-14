3ème week-end des vacances de printemps : un trafic dense attendu

Les pics de circulation sont attendus dans le sens des départs et des retours en milieu et fin de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs, ainsi que dimanche 19 avril jusqu'en début de soirée plus particulièrement pour les retours. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues ainsi que les abords de Niort et Saintes sur la façade atlantique.