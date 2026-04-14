Sécurité
3ème week-end des vacances de printemps : un trafic dense attendu
Le prochain week-end verra l'ensemble des zones scolaires en vacances de printemps. Un trafic dense à très dense est attendu sur plusieurs grands axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment dans la vallée du Rhône, sur le pourtour méditerranéen et au sud de Paris.
Les pics de circulation sont attendus dans le sens des départs et des retours en milieu et fin de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs, ainsi que dimanche 19 avril jusqu'en début de soirée plus particulièrement pour les retours. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues ainsi que les abords de Niort et Saintes sur la façade atlantique.
Conditions de circulation pour le troisième week-end des vacances de printemps
Ce week-end, l’ensemble des zones scolaires seront en vacances de printemps. Le traﬁc devrait se densiﬁer sur le réseau VINCI Autoroutes dès vendredi, les principales difficultés étant attendues dans les secteurs suivants :
- En région parisienne et en direction de la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71, le trafic sera dense dans le sens des départs dans le secteur de Saint Arnoult-en-Yvelines le vendredi 17 avril, dès la mi-journée et jusqu’en début de soirée. Il sera aussi important le samedi 18 avril en début de matinée. Le trafic sera également dense aux abords des grandes métropoles, comme Angers, Nantes, Orléans et Tours ce vendredi 17 avril de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée.
- Une attention particulière est à prévoir dans le secteur du Mans, où aura lieu la course des 24h du Mans motos. Dès vendredi matin et jusqu’à lundi en fin de matinée, nombreux seront les motards qui circuleront sur les autoroutes A11, A28 et A81. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent la plus grande vigilance : lors des changements de file, il est important d’utiliser le clignotant et les rétroviseurs pour la sécurité de tous.
- Dans le Grand Ouest, les principales diﬃcultés sont attendues dès samedi 18 avril sur l’A10 entre Niort et Saintes de 10h à 16h puis dimanche 19 avril de 14h à 17h. La circulation pourrait également s’intensifier en fin de matinée entre Bordeaux et Saintes.
- Dans la vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar, en direction du Sud, la circulation sera très soutenue samedi 18 avril, de 14h à 16h. Dimanche 19 avril, la circulation sera intense aux alentours de 10h jusqu’à 18h. Dans le sens des retours, en direction du Nord, les diﬃcultés devraient se concentrer dès le vendredi 17 avril, de 12h à 15h puis de 16h à 20h. Le samedi 18 avril, la circulation sera chargée de 10h à 12h puis de 13h à 17h ainsi que le dimanche 19 avril dès 10h jusqu’à 19h.
- Sur l’A9, en direction de la frontière espagnole, une circulation dense est attendue entre Nîmes et Gallargues le samedi 18 avril de 11h à 12h. En direction du Nord, les plages horaires à éviter se situent essentiellement le vendredi 17 avril entre 14h et 19h, le samedi 18 avril entre 10h et 12h et le dimanche 19 avril en fin de matinée et de 15h à 19h. Plus au sud, entre Béziers et Narbonne comme en direction de Montpellier, le traﬁc pourrait s’intensifier samedi 18 avril en ﬁn de matinée.
- Sur l’A61, entre Carcassonne et Narbonne, en direction de la Méditerranée, quelques diﬃcultés sont attendues samedi 18 avril, entre 11h et 12h. Dans l’autre sens, en direction de Toulouse, le dimanche 19 avril entre 16h et 18h devrait connaître une circulation chargée.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) vendredi 17 avril puis le dimanche 19 avril, entre 17h et 20h.
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