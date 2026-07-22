Quatrième week-end des grands départs estivaux : vos conditions de circulation du 22 au 27 juillet 2026

Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre la route en voiture électrique. Conséquence : lors des grands départs ou des journées de fort trafic, il peut y avoir un peu d’attente aux bornes de recharge. Pour voyager sereinement, il y a un maître-mot : Anticiper !

VINCI Autoroutes invite tous les conducteurs à bien se préparer avant de partir et recommande d’adopter quelques gestes simples :

Ne pas attendre d’être à 20 % de batterie pour recharger : il faut garder toujours suffisamment d’autonomie pour pouvoir rejoindre une aire sur laquelle trouver une borne disponible ;

: il faut garder toujours suffisamment d’autonomie pour pouvoir rejoindre une aire sur laquelle trouver une borne disponible ; Retenir la règle d’or du « 20-80 » : Pour gagner du temps et faciliter la rotation des véhicules aux niveau des bornes de charge, l’idéal est de recharger avant de passer sous les 20 % de batterie et de l’arrêter autour de 80 %. Au-delà, le temps de recharge augmente très fortement ;

: Pour gagner du temps et faciliter la rotation des véhicules aux niveau des bornes de charge, l’idéal est de recharger avant de passer sous les 20 % de batterie et de l’arrêter autour de 80 %. Au-delà, le temps de recharge augmente très fortement ; Demander de l’aide si besoin : sur certaines aires, des « gilets bleus » ou d’autres personnels sont présents pour fluidifier l’accès aux bornes de recharge : ils sont là pour vous renseigner, vous orienter et vous aider ;

: sur certaines aires, des « gilets bleus » ou d’autres personnels sont présents pour fluidifier l’accès aux bornes de recharge : ils sont là pour vous renseigner, vous orienter et vous aider ; Choisir le bon moment pour recharger : les jours de fort trafic, il faut éviter autant que possible la recharge entre 12 h et 14 h. C’est généralement le créneau où les bornes sont les plus utilisées ;

: les jours de fort trafic, il faut éviter autant que possible la recharge entre 12 h et 14 h. C’est généralement le créneau où les bornes sont les plus utilisées ; Une fois branché, il s’agit de rester à proximité : pendant la recharge, il est conseillé de rester proche de son véhicule pour libérer la borne dès que la charge aura atteint 80% ;

: pendant la recharge, il est conseillé de rester proche de son véhicule pour libérer la borne dès que la charge aura atteint 80% ; Penser aux aires de repos : sur le réseau VINCI Autoroutes, toutes les aires sur lesquelles il y a des boutiques sont équipées de bornes de recharge. 44 aires de repos, situées sur les axes les plus fréquentées, proposent également des stations de recharge. Elles sont signalées en amont sur l’autoroute avec un panneau portant le logo "voiture électrique".