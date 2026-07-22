Sécurité
Quatrième week-end des grands départs estivaux : vos conditions de circulation du 22 au 27 juillet 2026
En ce quatrième week-end de vacances estivales, nombreux seront les vacanciers à prendre la route. VINCI Autoroutes prévoit ainsi une circulation très dense sur son réseau, et notamment dans la vallée du Rhône, en direction de la façade atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen.
Conditions de circulation du 22 au 27 juillet
- Sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera très dense vendredi 24 juillet de la fin de matinée jusqu’en soirée. Il le sera également samedi 25 juillet, toute la matinée et jusqu’en début d’après-midi, au départ de la région parisienne.
Le trafic sera particulièrement soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers). Une circulation importante est également attendue dimanche 26 juillet jusqu’en milieu de journée.
En direction de Paris, principalement sur les axes A10 et A11, le trafic sera soutenu samedi 25 juillet, et important dimanche 26 juillet, du début d’après-midi et jusqu’en fin de soirée au niveau de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, porte d’entrée en Île-de-France.
- Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, la circulation sera très dense dès vendredi 24 juillet, entre 11h et 19h, samedi 25 juillet, entre 7h et 16h, puis dimanche 26 juillet, entre 10h et 15h.
Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation commencera à être soutenue vendredi en milieu de journée puis samedi entre 8h et 19h et dimanche entre 11h et 17h.
Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée samedi 25 juillet à la mi-journée, entre 10h et 17h.
Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 25 juillet devrait connaître une circulation importante entre 10h et 17h.
- En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation sera très fortement chargée en direction du sud dès 10h vendredi 24 juillet jusqu’à 19h, avec des pics de forte intensité dans l’après-midi. Une circulation importante est également attendue samedi entre 5h et 15h ainsi que dimanche, entre 9h et 18h. Quelques perturbations sont également à prévoir lundi 27 juillet, entre 9h et 15h.
En direction de Lyon, les principales périodes de pointe sont attendues vendredi en milieu de matinée jusqu’en début de soirée, samedi, de 9h à 18h, dimanche, à partir de 9h jusqu’à 18h, ainsi que lundi 27 juillet, entre 10h et 15h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 24 juillet, entre 9h et 20h et samedi 25 juillet à partir de 7h et jusqu’à 16h. Des difficultés sont à prévoir pour les journées de dimanche entre 9h et 15h, lundi entre 9h et 15h.
Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées vendredi entre 11h et 19h, samedi de 10h à 17h et dimanche 26 juillet de 10h à 16h.
- Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week-end avec des pics vendredi 24 juillet de 10h à 18h, samedi 25, de 8h à 17h, dimanche entre 10h et 16h, et lundi en fin de matinée. Dans l’autre sens, la circulation sera chargée samedi entre 11h et 17h. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, il faut s’attendre à quelques perturbations samedi 25 juillet, entre 8h et 17h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 24 juillet, de 15h à 19h, samedi, de 9h à 16h et dimanche entre 10h et 13h. Entre Narbonne et Toulouse, le trafic se densifiera samedi en milieu de matinée et dimanche entre 15h et 19h.
- En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’Aix-en-Provence et de Nice vendredi 24 juillet de 16h à 20h et samedi 25 juillet de 10h à 13h puis en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée.
Sur les autoroutes A50 et A57, notamment dans le secteur de Toulon, le trafic se densifiera le vendredi 24 juillet dès 10h et jusqu’en fin d’après-midi avec un pic de circulation attendu entre 15h et 19h.
Véhicules électriques : nos conseils pour recharger lors des jours de forte influence
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre la route en voiture électrique. Conséquence : lors des grands départs ou des journées de fort trafic, il peut y avoir un peu d’attente aux bornes de recharge. Pour voyager sereinement, il y a un maître-mot : Anticiper !
VINCI Autoroutes invite tous les conducteurs à bien se préparer avant de partir et recommande d’adopter quelques gestes simples :
- Ne pas attendre d’être à 20 % de batterie pour recharger : il faut garder toujours suffisamment d’autonomie pour pouvoir rejoindre une aire sur laquelle trouver une borne disponible ;
- Retenir la règle d’or du « 20-80 » : Pour gagner du temps et faciliter la rotation des véhicules aux niveau des bornes de charge, l’idéal est de recharger avant de passer sous les 20 % de batterie et de l’arrêter autour de 80 %. Au-delà, le temps de recharge augmente très fortement ;
- Demander de l’aide si besoin : sur certaines aires, des « gilets bleus » ou d’autres personnels sont présents pour fluidifier l’accès aux bornes de recharge : ils sont là pour vous renseigner, vous orienter et vous aider ;
- Choisir le bon moment pour recharger : les jours de fort trafic, il faut éviter autant que possible la recharge entre 12 h et 14 h. C’est généralement le créneau où les bornes sont les plus utilisées ;
- Une fois branché, il s’agit de rester à proximité : pendant la recharge, il est conseillé de rester proche de son véhicule pour libérer la borne dès que la charge aura atteint 80% ;
- Penser aux aires de repos : sur le réseau VINCI Autoroutes, toutes les aires sur lesquelles il y a des boutiques sont équipées de bornes de recharge. 44 aires de repos, situées sur les axes les plus fréquentées, proposent également des stations de recharge. Elles sont signalées en amont sur l’autoroute avec un panneau portant le logo "voiture électrique".
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