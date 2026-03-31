Sécurité
Week-end de Pâques 2026 : un trafic dense attendu sur autoroute
Le week-end de Pâques, du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026, marque également le début des vacances scolaires de Printemps pour la zone A. Un trafic dense à très dense est attendu sur plusieurs grands axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment dans la vallée du Rhône, sur le pourtour méditerranéen, dans le Sud-Ouest et au sud de Paris.
Les pics de circulation sont attendus dans le sens des départs en fin de journée et en milieu de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs, et dans le sens des retours principalement l’après-midi et en début de soirée lundi. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues ainsi que les abords de Béziers, Narbonne et Carcassonne.
A cette occasion, l’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes est mobilisé pour permettre aux conducteurs de bien préparer leurs déplacements et d’effectuer leurs trajets dans les meilleures conditions. Un dispositif d’information multimédia enrichi permettra ainsi à chacun de bien s’informer avant son voyage et de suivre les conditions de circulation.
Pour accompagner les voyageurs tout au long du week-end, les aires de services se mettront à l’heure de Pâques pour que chacun puisse profiter d’animations chocolatées voire, sur certaines d’entre elles, de chasses aux oeufs qui réjouiront petits et grands.
Conditions de circulation pour le second week-end des vacances d’avril 2026
Ce week-end de Pâques ouvre les vacances de Printemps. Le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes dès vendredi, les principales difficultés étant attendues dans les secteurs suivants :
- Dans la vallée du Rhône, entre Montélimar et Valence en direction du Sud, la circulation sera très soutenue dès le vendredi 3 avril, 10h et jusque tardivement dans la soirée. Certains pics sont également attendus samedi 4 avril, de 8h à 16h. Dimanche 5 avril et lundi 6 avril aux alentours de midi ainsi que lundi en fin d’après-midi, entre 15h et 18h, le trafic devrait également être dense. Dans le sens des retours, en direction du Nord, les difficultés devraient se concentrer lundi 6 avril, dès 11h jusqu’en début de soirée, vers 21h.
- Sur l’A9, en direction de la frontière espagnole, une circulation très dense est attendue entre Nîmes et Gallargues dès le vendredi 3 avril à partir de 15h et jusque vers 21h ainsi que samedi 4 avril au matin, de 10h à 12h et dimanche en fin de matinée. Des pointes sont également prévues le lundi 6 avril dès 12h avec les principales difficultés se situant entre 16h et 19h. En direction du Nord, les plages horaires à éviter se situent essentiellement le vendredi 3 avril de 17h à 19h, et le lundi 6 avril, à partir de 14h jusqu’en début de soirée. Plus au sud, entre Béziers et Narbonne, le trafic pourrait se tendre vendredi, en fin d’après-midi samedi, entre 10h et midi ainsi que lundi en milieu d’après-midi vers le Sud. En direction de Montpellier, une pointe entre 18h et 19h est également attendue lundi.
- Sur l’A61, entre Carcassonne et Narbonne, en direction de la Méditerranée, les principales difficultés sont attendues vendredi 3 avril, entre 18h et 19h et samedi en milieu de journée, de 12h à 15h. Dans l’autre sens, en direction de Toulouse, il faudra dans la mesure éviter de circuler le lundi 6 avril entre 14h et 20h.
- Dans le Grand Ouest, les principales difficultés sont attendues lundi 6 avril en direction de Paris, sur l’A10 entre 15h et 17h au nord de Bordeaux et entre 15h à 19h, entre Saintes et Niort.
- En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon), de 16h à 20h vendredi 3 avril et de 18h à 20h le lundi 6 avril.
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