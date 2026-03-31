Les pics de circulation sont attendus dans le sens des départs en fin de journée et en milieu de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs, et dans le sens des retours principalement l’après-midi et en début de soirée lundi. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues ainsi que les abords de Béziers, Narbonne et Carcassonne.

A cette occasion, l’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes est mobilisé pour permettre aux conducteurs de bien préparer leurs déplacements et d’effectuer leurs trajets dans les meilleures conditions. Un dispositif d’information multimédia enrichi permettra ainsi à chacun de bien s’informer avant son voyage et de suivre les conditions de circulation.

Pour accompagner les voyageurs tout au long du week-end, les aires de services se mettront à l’heure de Pâques pour que chacun puisse profiter d’animations chocolatées voire, sur certaines d’entre elles, de chasses aux oeufs qui réjouiront petits et grands.