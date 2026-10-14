Premiers départs en vacances de la Toussaint : les « règles d’or » de la conduite automnale

Un dispositif d’informations trafic sera déployé à l’occasion de ce premier week-end pour informer chaque conducteur sur les conditions de circulation et rappeler les bons réflexes alors que l’automne s’installe en France et que les jours raccourcissent. Chacun pourra ainsi s’informer pour planifier ou ajuster son trajet, que ce soit via Radio VINCI Autoroutes (107.7), sur le site internet ou sur les réseaux sociaux de VINCI Autoroutes.



Parmi les conseils de prévention : le respect de la règle du corridor de sécurité. Présent sur le Mondial de l’Automobile, qui se déroule actuellement à Paris Porte de Versailles, l’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes et de la Fondation VINCI Autoroutes souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la sécurité des agents autoroutiers afin que nos patrouilleurs puissent intervenir en toute sécurité auprès des conducteurs en difficulté.



Par ailleurs, comme chaque année, VINCI Autoroutes et ses partenaires se mobilisent en faveur d’Octobre Rose, la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : plus de 90 aires de services, habillées aux couleurs de l’opération, inviteront les clients à une pause pas comme les autres : animations, gourmandises (madeleine ou macaron rose par exemple) ainsi que des opérations d’arrondis en caisse en faveur d’associations de malades et de prévention.