Sécurité
Premiers départs en vacances de la Toussaint : les « règles d’or » de la conduite automnale
A quelques jours des vacances de la Toussaint, qui débuteront le 16 octobre au soir, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent pour accompagner les automobilistes et leur permettre de circuler dans les meilleures conditions en cette période automnale.
Un dispositif d’informations trafic sera déployé à l’occasion de ce premier week-end pour informer chaque conducteur sur les conditions de circulation et rappeler les bons réflexes alors que l’automne s’installe en France et que les jours raccourcissent. Chacun pourra ainsi s’informer pour planifier ou ajuster son trajet, que ce soit via Radio VINCI Autoroutes (107.7), sur le site internet ou sur les réseaux sociaux de VINCI Autoroutes.
Parmi les conseils de prévention : le respect de la règle du corridor de sécurité. Présent sur le Mondial de l’Automobile, qui se déroule actuellement à Paris Porte de Versailles, l’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes et de la Fondation VINCI Autoroutes souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la sécurité des agents autoroutiers afin que nos patrouilleurs puissent intervenir en toute sécurité auprès des conducteurs en difficulté.
Par ailleurs, comme chaque année, VINCI Autoroutes et ses partenaires se mobilisent en faveur d’Octobre Rose, la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : plus de 90 aires de services, habillées aux couleurs de l’opération, inviteront les clients à une pause pas comme les autres : animations, gourmandises (madeleine ou macaron rose par exemple) ainsi que des opérations d’arrondis en caisse en faveur d’associations de malades et de prévention.
Conditions de circulation et dispositif d’information trafic
A l’occasion du premier week-end de la Toussaint, qui débutera le vendredi 16 octobre, la circulation devrait être plus chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes de VINCI Autoroutes, à commencer sur l’A10, notamment aux abords de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans la Vallée du Rhône, sur l’A7 ainsi que sur l’A9 à hauteur de Nîmes.
Comme à chaque week-end de trafic important, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront également les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 14 octobre sur sa chaîne YouTube, sur les bornes info trafic installées sur les principales aires de services du réseau, et sur le site internet VINCI Autoroutes et les comptes X et Facebook VINCI Autoroutes.
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