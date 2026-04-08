Sécurité
Deuxième week-end des vacances de printemps 2026 : les prévisions de trafic sur autoroute
Pour le deuxième week-end des vacances scolaires, qui concerne les zones A et B, le trafic s’annonce plus dense sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes, et ce dès vendredi 10 avril 2026, notamment dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.
Les pics de circulation sont attendus en fin de matinée et en milieu de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues. Nos équipes sont mobilisées pour vous permettre de bien préparer vos déplacements et d’effectuer vos trajets dans les meilleures conditions.
Conditions de circulation pour le deuxième week-end des vacances d’avril 2026
En cette période de vacances de printemps le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues sur la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen :
- En vallée du Rhône sur l’autoroute A7, vendredi 10 avril, la circulation devrait se densifier dans les deux sens de circulation entre Valence et Montélimar, dans l’après-midi jusqu’en début de soirée. Samedi 11 avril, il en sera de même entre 10h et 18h. Dimanche 12 avril il devrait y avoir un pic de trafic entre 11h et 20h. Le trafic sera une nouvelle fois dense lundi 13 avril en fin de matinée.
- Sur l’autoroute A9, le trafic sera chargé dans les deux sens de circulation, entre Nîmes et Gallargues vendredi 10 avril, de 15h à 20h et samedi 11 avril, entre 10h et 16h. Le trafic se densifiera à nouveau dimanche 12 avril, en direction de Gallargues, entre 11h et 12h puis entre 16h et 19h, puis, en direction de Nîmes entre 15h et 19h. Plus au sud, entre Béziers et Narbonne, le trafic pourrait se densifier samedi 11 avril en fin de matinée, entre 11h et 12h.
- Sur les autoroutes A10 et A11 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Nantes, Orléans et Tours), vendredi 10 avril de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée. Samedi 11 avril, entre Poitiers et Bordeaux, une pointe est attendue en fin de matinée, entre 11h et 12h.
- En région Sud, où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon), vendredi 10 avril de 16h à 20h et samedi 11 avril de 10h à 13h.
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