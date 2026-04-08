Deuxième week-end des vacances de printemps 2026 : les prévisions de trafic sur autoroute

Les pics de circulation sont attendus en fin de matinée et en milieu de journée ces vendredi et samedi selon les secteurs. Les zones les plus concernées incluent les secteurs de Montélimar et Valence, Nîmes et Gallargues. Nos équipes sont mobilisées pour vous permettre de bien préparer vos déplacements et d’effectuer vos trajets dans les meilleures conditions.