Sécurité
Deuxième week-end des grands départs estivaux 2026 : un trafic dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes
Publié le 08 juillet 2026
En ce second week - end de vacances estivales, nombreux seront les vacanciers à prendre la route. VINCI Autoroutes prévoit ainsi une circulation très dense sur son réseau, et notamment dans la vallée du Rhône, en direction de la façade atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen.
Conditions de circulation du 10 au 15 juillet 2026
- Sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera très dense vendredi 10 juillet dès la fin de matinée jusqu’en fin de soirée. Il le sera également samedi 11 juillet, très tôt dans la matinée et jusqu’en début d’après - midi, au départ de la région parisienne. Le trafic sera également sounteu aux abords des grandes métropoles (Le Mans, Angers, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers) .
En direction de Paris, principalement sur les autoroutes A10 et A11, le trafic sera soutenu mardi 14 juillet de l’après-midi jusqu’en fin de soirée au niveau de la barrière de Sa-iAnrtnoult-en-Yvelines, porte d’entrée en Île-de-France.
- Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, la circulation sera très dense dès vendredi 10 juillet, entre 11h et 20h, samedi 11 juillet, entre 7h et 19h, puis dimanche 12 juillet, entre 10h et 16h.
Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation commencera à être soutenue vendredi en fin de journée puis samedi entre8 h et 18h et dimanche entre 10h et 16h.
Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée samedi 11 juillet à la mi-journée, entre 11h et 15h puis mardi 14 juillet, de 16h à 19h. Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 11 juillet devrait connaître une circulation importante entre 10h et 15h.
- En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation sera très fortement chargée en direction du sud dès jeudi en fin d’après- midi puis dès 9h vendredi 10 juillet jusqu’à minuit, avec des pics de forte intensité dans l’après-midi. Une circulation importante est également attendue samedi entre5 h et 17h ainsi que dimanche, entre 8h et 18h. Quelques perturbations sont également à prévoirl undi 13 juillet, entre 10h et 15h ainsi que mercredi 15 juillet, entre 10h et 17h. 3
En direction de Lyon, les principales périodes de pointe sont attendues vendredi en fin de matinée , samedi, de 9h à 16h, dimanche, à la mi-journée, mardi 14 juillet, entre 15h et 19h ainsi que mercredi 15 juillet, entre 10h et 16h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 10 juillet, entre 9h et 21h et samedi 11 juillet à partir de 6h et jusque 16h. Quelques difficultés sont attendues pour les journées de dimanche entre 9h et 13h, lundi entre 10h et 13h et mercredi 15 juillet entre 10h et 13h.
Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées vendredi dans l’après-midi (14h-19h), samedi de 10h à 16h, mardi 14 juillet de 15h à 19h et mercredi 15 juillet de 9h à 17h.
- Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week- end avec des pics vendredi 10 juillet de 10h à 19h, samedi 11, de 7h à 17h, dimanche à la mijournée, lundi entre 10h et 13h ainsi que mercredi 15 juillet de 10h à 12h. Dans l’autre sens, la circulation sera chargée samedi entre 10h et 1 3h et mercredi 15 juillet à la mi-journée. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, il faut s’attendre àq uelques perturbations samedi 11 juillet, entre 14h et 18h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 10 juillet, de 14h à 20h, samedi, de 8h à 17h et dimanche entre 9h et 15h.
- En région Provence-Alpes- Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’A-ixen-Provence et de Nice vendredi 10 juillet de 16h à 20h et samedi 11 juillet de 10h à 13h puis en fin d’après- midi jusqu’en début de soirée.
Sur les autoroutes A50 et A57, notamment dans le secteur de Toulon, le trafic se densifiera le vendredi 10 juillet dès 10h et jusqu’en fin d’aprè-smidi avec un pic de circulation attendu entre 15h et 19h .
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