Dernier week-end des vacances scolaires d’hiver : nos prévisions de trafic
Publié le 03 mars 2026
Pour ce dernier week-end des vacances scolaires d’hiver, qui concernera la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), le trafic s’annonce modéré sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes, quelques ralentissements étant susceptibles de survenir autour des grandes agglomérations.
Conditions de circulation pour le dernier week-end des vacances de février 2026
A l’occasion des derniers retours des vacances d’hiver, les principales difficultés devraient se concentrer :
- En région parisienne, dans le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’autoroute A10, le trafic sera important dimanche 8 mars entre 16h et 19h.
- Dans le centre de la France, dans le secteur de Vierzon, au niveau de la bifurcation A85/A71, quelques ralentissements sont à prévoir notamment dimanche en début d’après-midi.
- Sur l’autoroute A7, en direction du sud, le trafic sera dense vendredi 6 mars en fin d’après-midi.
- Sur l’autoroute A9, aux abords de Nîmes, le trafic sera soutenu en direction du sud vendredi 6 mars entre 16h et 19h, puis dimanche 8 mars en fin d’après-midi, ainsi qu’en direction du nord vendredi 6 mars en fin d’après-midi et dimanche 8 mars entre 16h et 19h.
- Sur l’autoroute A61, en direction de Toulouse, la circulation se densifiera dimanche en fin d’après-midi.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir aux abords des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon).
