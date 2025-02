Pour ce second week-end des vacances scolaires, qui concerne les zones B et C, le trafic se densifiera sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes, plus particulièrement vendredi 14 février 2025, notamment sur l’A7, l’A9 et l’A10 et aux abords des grandes agglomérations. Les équipes de VINCI Autoroutes seront mobilisées pour accompagner les vacanciers. Le dispositif d’information trafic renforcé est maintenu pour permettre à chacun de bien s’informer sur les conditions de circulation, grâce à Radio VINCI Autoroutes (107.7), au site internet et aux réseaux sociaux de VINCI Autoroutes.