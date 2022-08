En région parisienne, au niveau du passage à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines depuis l’A10 et l’A11

Le trafic sera chargé dans le sens des retours, vendredi 26, samedi 27, et dimanche 28 août, avec un pic attendu entre 15h et 19h. Quant au lundi 22 août, la circulation sera dense, dans toute l’Île de France.



En région Centre-Val de Loire

C’est dans le secteur d’Orléans que le trafic sera particulièrement dense dans le sens des retours, depuis l’A10 et l’A71, le vendredi 26 août, entre 11h et jusqu’en début de soirée. Un très fort trafic est également attendu samedi 27 août de 10h à 19h, avec un pic prévu entre 14h et 15h.



Entre Poitiers et Bordeaux, sur l’autoroute A10 en direction de l’agglomération bordelaise

La circulation sera chargée samedi 27 août de 10h à 12h. En direction de Poitiers, le trafic sera plus soutenu dès vendredi à partir de 10h jusqu’à 19h et s’accentuera samedi toute la journée entre 9h et 18h.



En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 en direction du sud

La circulation sera chargée dès vendredi à partir de 14h et jusqu’à 18h, samedi entre 9h et 17h et dimanche 28 août de 14h à 17h. En direction de Lyon, le trafic sera nettement plus important tout au long du week-end, avec des pointes particulièrement attendues :

mercredi 24 août de 10h à 16h ;

jeudi 25 août de 10h à 19h ;

vendredi 26 août de 10h jusqu’en fin de soirée ;

samedi 27 août dès 9h jusqu’à 20h ;

dimanche 28 août de 10h à 20h ;

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61 en direction de Narbonne

Le trafic sera soutenu samedi 27 août de 10h à 12h. En direction de Toulouse, la circulation sera chargée samedi de 10h à 14h ainsi que dimanche de 15h à 19h.



Sur le pourtour méditerranéen