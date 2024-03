Sensibiliser les futurs conducteurs de poids lourds à une conduite responsable. C’est l’objectif du partenariat signé mercredi 6 mars 2024 à Montpellier entre la FNTR (Fédération nationale des transporteurs routiers) Occitanie, l’AFTRAL (Apprendre à se former en transport et logistique) Occitanie et la Fondation VINCI Autoroutes. D’une durée de deux ans, ce partenariat a pour but de renforcer la sensibilisation des conducteurs et apprentis conducteurs de poids lourds face aux risques de somnolence et d’inattention au volant. L’objectif est également de sensibiliser au respect de la sécurité du personnel en intervention sur route et autoroute. Une initiative primordiale quelques jours après le dramatique accident qui a coûté la vie à un patrouilleur de VINCI Autoroutes sur l’autoroute A8.