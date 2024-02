L’autosolisme est et reste une habitude très ancrée dans le quotidien des Français ! C’est ce qui ressort de la 5e édition du baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes. Plus de 8 conducteurs sur 10 se déplacent encore seuls à bord de leur véhicule lors de leurs trajets domicile travail, avec un pic d'autosolisme avoisinant 88 % enregistré en heure de pointe à 7h30. En moyenne, 83,8% des conducteurs effectuent ainsi leurs trajets quotidiens seuls dans leurs voiture. Si la tendance est en légère baisse par rapport à l’an dernier (en recul de 1 point), elle représente une moyenne de 1,24 personne par véhicule. Encore loin de l’objectif de 1,75 personne visé dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone. Fait surprenant, le nombre de véhicules transportant plusieurs personnes augmente après 9h, alors que le trafic diminue. Le taux d’autosolisme descend même à 77% en moyenne à 10h ! Paradoxalement, c’est au moment où il serait le plus utile (quand la circulation est la plus dense) que le covoiturage est aussi le moins pratiqué.