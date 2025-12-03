Partage de la route : encore trop de règles transgressées !

Alors que sur la voie publique, près d’une personne tuée sur deux, et deux blessés graves sur trois, sont des usagers vulnérables, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de la 5e édition de son étude européenne sur le partage de la route. Dans le prolongement du Baromètre de la conduite responsable, cette enquête annuelle examine les comportements des Européens confrontés, sur la route, à la cohabitation entre différents modes de déplacements. Les réponses d’un peu plus de 12 000 Européens, dont environ 2 400 Français, témoignent de la nécessité de sensibiliser toujours plus l’ensemble des usagers au respect d’autrui et des règles du code de la route, de façon à rendre possible une cohabitation harmonieuse sur la route.

Ce qu’il faut retenir des différents enseignements :

Concernant les automobilistes : 58 % ne mettent pas leur clignotant pour doubler ou changer de direction (51 %)* 34 % ouvrent la portière sans vérifier si un cycliste arrive (34 %) 29 % empiètent sur le sas vélo (22 %)



Concernant les cyclistes : 60 % déclarent qu’ils leur arrivent de circuler sur les trottoirs (71 %) 40 % reconnaissent passer au feu rouge même s’ils n’y sont pas autorisés (37 %) 33 % dépassent par la droite un bus ou un camion, même s’ils estiment faire attention aux angles morts (49 %)



Concernant les deux-roues motorisés : 76 % déclarent qu’il leur arrive de se garer sur le trottoir (61 %) 61 % s’arrêtent sur le sas vélo (55 %) 39 % empruntent les pistes cyclables (40 %)



Concernant les piétons : 70 % admettent traverser alors que le feu piéton est rouge (56 %) 76 % déclarent qu’il leur arrive de traverser en dehors de tout passage protégé alors même qu’il en existe un à moins de 50 mètres (77 %) 57 % utilisent leur téléphone en marchant (57 %)



*Les chiffres en italique et entre parenthèses représentent les résultats européens de l’enquête

Envie d’aller plus loin ? Rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes pour découvrir la 5e édition de l’étude européenne sur le partage de la route.