Vous êtes chauffeur routier ? Cette émission radio est faite pour vous ! Les Routiers sont toujours aussi sympas ! vous accompagne sur le 107.7 du lundi au jeudi de 21h à 23h. Au micro, Sébastien Ponchelet alias « Sébamax », est la « voix » de vos trajets sur autoroute. Une voix devenue familière pour tous les professionnels de la route souvent en déplacement à cette heure de la journée. Née pendant la crise sanitaire, le 11 mai 2020, l’émission a pour but à l’époque d’accompagner celles et ceux qui sont sur le pont pour faire fonctionner le pays : les conducteurs de poids lourds, mais aussi les pompiers, les ambulancier ou les dépanneurs… Depuis, Les Routiers sont toujours aussi sympas ! s’est installée dans le paysage médiatique et propose chaque soir un programme riche et varié.



Chaque soir entre 21h et 23h, Sébastien Ponchelet, accompagné d’autres présentateurs du 107.7, propose une thématique différente autour du monde du transport routier. Grâce au magazine France Routes, partenaire de l’émission, découvrez des dossiers à la Une ou des actus pour ne rien rater de l’univers passionnant des camions. Dans l’émission « Transportez-vous bien », des médecins et professionnels de santé proposent des conseils de santé et de bien-être pour les routiers. Sans oublier vos messages relayés à l’antenne par Sébastien ainsi que vos meilleures playlists ! Plusieurs fois dans l’année, l’émission se délocalise. Sur une aire d’autoroute ou lors d’un grand rassemblement routier, venez rencontrer (en vrai !) Sébastien Ponchelet et découvrir les coulisses de votre rendez-vous préféré.

Découvrez la page de l’émission Les Routiers sont toujours aussi sympas sur le site du 107.7.