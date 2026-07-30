Incendies en Gironde et dans les Landes : l'autoroute A63 est rouverte

Suite à la réouverture de l’autoroute A63 en direction de Bordeaux après la bifurcation A63/A64, les bretelles d’entrée des échangeurs suivants ont pu rouvrir progressivement pour tous les conducteurs en direction de Bordeaux :

Bayonne nord (n°6)

Ondres (n°7)

Capbreton (n°8)

Saint-Geours-de-Maremne (n°9).

La bretelle de bifurcation de l’A64 en provenance de Toulouse est également réouverte en direction de Bordeaux.

Les conducteurs sont invités à faire preuve de la plus grande prudence, afin de permettre aux services de secours de continuer à oeuvrer dans le secteur, à respecter les consignes diffusées par les autorités ainsi que la signalisation en place et à rester attentifs aux informations trafic diffusées en temps réel.

L'ensemble des équipes de VINCI Autoroutes demeure mobilisé afin d'informer les usagers sur l'ensemble des canaux de communication, notamment via les panneaux à messages variables et Radio VINCI Autoroutes (107.7), et de les accompagner tout au long de leur trajet dans les secteurs concernés par les incendies.