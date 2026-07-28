Week-end du chassé-croisé : trafic très dense attendu du 31 juillet au 3 août 2026

Pour ce week-end de chassé-croisé entre « juillettistes » et « aoûtiens », les mouvements se répartiront entre le vendredi 31 juillet et le lundi 3 août inclus. En particulier, le samedi 1er août, la circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays. De plus, la circulation sera très difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens de circulation.

A l’heure ou sort ce communiqué de presse, en raison de situation en Gironde et dans les Landes, et à la demande des autorités, l’autoroute A63 demeure fermée à la circulation en direction de Bordeaux au niveau de la bifurcation A63/A64. Les usagers sont invités à éviter le secteur et, dans la mesure du possible, à reporter leur trajet.

Au départ de la région parisienne, sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera très chargé dès vendredi 31 juillet, du milieu de matinée jusqu’en fin de soirée, et samedi 1er août toute la matinée jusqu’en début d’après-midi. Le trafic sera soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers) en ce week-end de chassé-croisé. Une circulation importante est également attendue dimanche 2 août toute la matinée jusqu’en début d’après-midi.

Dans le sens des retours vers Paris, principalement sur les axes A10, A11 et A71, le trafic sera soutenu samedi 1er août et dimanche 2 août du début d’après-midi et jusqu’en début de soirée, à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, porte d’entrée en Île-de-France.

Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, sous réserve de l’évolution de la situation en Gironde et dans les Landes, la circulation sera très dense dès vendredi 31 juillet, entre 10h et 19h, samedi 1er août, entre 6h et 18h, puis dimanche 2 août, entre 9h et 17h ainsi que lundi de 10h à 16h.

Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation commencera à être soutenue vendredi entre 10h et 19h, puis samedi entre 6h et 18h, dimanche entre 8h et 18h et lundi entre 10h et 16h.

Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée vendredi de 15h et 17h, samedi 1er août, entre 9h et 17h et dimanche entre 11h et 16h.

Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 1er août devrait connaître une circulation importante entre 9h et 17h et dimanche entre 11h et 16h.

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation sera très fortement chargée en direction du sud dès 9h vendredi 31 juillet jusqu’à 22h, avec des pics de forte intensité dans l’après-midi. Une circulation importante est également attendue samedi entre 4h et 14h ainsi que dimanche, entre 7h et 17h. Quelques perturbations sont également à prévoir lundi 3 août, entre 8h et 19h.

En direction de Lyon, les principales périodes de pointe sont attendues vendredi en milieu de matinée jusqu’en début de soirée, samedi, de 8h à 18h, dimanche, à partir de 7h jusqu’à 17h, ainsi que lundi 3 août, entre 10h et 16h.

Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 31 juillet, entre 10h et 20h et samedi 1er août à partir de 6h et jusqu’à 16h. Des difficultés sont à prévoir pour les journées de dimanche, entre 8h et 16h, et lundi, entre 9h et 15h. Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées vendredi entre 10h et 19h, samedi de 9h à 16h, dimanche 2 août de 10h à 19h ainsi que le lundi de 10h à 18h.

Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week-end avec des pics vendredi 31 juillet de 10h à 19h, samedi 1er août, de 9h à 18h, dimanche entre 9h et 16h, et lundi de 10h à 17h.

Dans l’autre sens, la circulation sera chargée vendredi de 11h à 19h, samedi entre 10h et 18h et dimanche entre 11h et 16h.

Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, il faut s’attendre à des perturbations samedi 1er août, entre 9h et 17h, ainsi que le dimanche de 9h à 12h et le lundi de 11h à 13h. Dans l’autre sens, le samedi de 10h à 13h.

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 31 juillet, de 14h à 18h, samedi, de 8h à 16h, dimanche entre 10h et 17h et lundi entre 11h et 16h. Entre Narbonne et Toulouse, le trafic se densifiera vendredi en début d’après-midi.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’Aix-en-Provence et de Nice vendredi 31 juillet de 16h à 20h et samedi 1er août de 10h à 12h puis en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée. Sur les autoroutes A50 et A57, notamment dans le secteur de Toulon, le trafic se densifiera le vendredi 31 juillet dès 12 h et jusqu’en début de soirée. La circulation sera également dense le samedi 1er août notamment de 10h à 13h et de 18h à 20h.