Sur le périphérique est, une opération majeure se déroulera avec le second lançage de la charpente du viaduc ouest. Durant les nuits du 30 janvier au 2 février 2023, Cette opération technique et délicate nécessitera la fermeture de l’autoroute de nuit. La charpente de 520 tonnes et de 120 mètres de long franchira les voies de l’autoroute A11 et la bretelle reliant le périphérique nord au périphérique est pour rejoindre le dernier appui de l’ouvrage.