Grand « chassé-croisé » de l’été : un trafic très dense attendu sur le réseau VINCI Autoroutes

Un dispositif d’information trafic enrichi vous permettra de planifier votre départ et de suivre au plus près l’évolution des conditions de circulation. Ainsi, Trafic Express, le bulletin vidéo de prévisions trafic, publié dès mercredi à 18h sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes, sera relayé sur le site et sur le fil Twitter . L’application Radio VINCI Autoroutes, disponible sur tous les stores, vous permet également d’avoir accès aux points trafic du secteur dans lequel vous vous trouvez et d’écouter la radio en continu.

L’information trafic sera disponible sur l’ensemble des canaux de communication de VINCI Autoroutes, y compris 24 bornes digitales installées sur des aires de services, afin de vous permettre de préparer votre trajet et de suivre vos conditions de circulation. En association avec Live Drone, nos équipes diffuseront également sur le site internet et la page Facebook de VINCI Autoroutes le 30 juillet, de 9h30 à 17h - en direct et en continu – les conditions de circulation vues du ciel, réalisées grâce à des drones positionnés depuis les 4 sites suivants :

La barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’A10, au sud de Paris

La barrière de Corzé, au nord d’Angers, sur l’A11

La traversée de Valence, sur l’A7

Arrivée sur Bordeaux A10 (au nord de Bordeaux).

Tout au long du week-end, l’ensemble des équipes de VINCI Autoroutes seront mobilisées pour vous accompagner tout au long de votre trajet. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de voyager en dehors des périodes les plus chaudes, d’emporter de l’eau en quantité suffisante et de multiplier les pauses tout au long de votre parcours, l’occasion de vous détendre et de refaire le plein de vigilance avec les . Bon voyage !