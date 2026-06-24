Fortes chaleurs attendues pour le week-end du 26 au 28 juin 2026, les prévisions de trafic sur le réseau VINCI Autoroutes

A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site Internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet.

La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Cette vidéo sera également relayée jeudi à 18h sur les comptes X par axes et sur la page Facebook de VINCI Autoroutes. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en- Yvelines, Avignon et Nice.