Sécurité
Fortes chaleurs attendues pour le week-end du 26 au 28 juin 2026, les prévisions de trafic sur le réseau VINCI Autoroutes
Pour ce premier week-end estival, le trafic s’annonce dense sur les autoroutes du réseau VINCI Autoroutes et ce dès vendredi 26 juin, notamment dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. En cette période de canicule, les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour accueillir les conducteurs et les accompagner tout au long de leur voyage ; elles rappellent aussi l’importance de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager aux heures les plus chaudes et de s’hydrater très régulièrement.
Premier week-end de l’été 2026 : vos conditions de circulation
En cette période de vacances d’été le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, avec les principales difficultés attendues sur la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen :
- En vallée du Rhône sur l’autoroute A7, la circulation sera importante dans les deux sens de circulation entre Valence et Montélimar. Vendredi 26 juin, en direction du Sud, la circulation devrait être très dense entre 11h et 20h. Dans l’autre sens de circulation, la circulation devrait être très dense dès 11h et ce jusqu’à 15h. Samedi 27 juin, la circulation devrait se densifier dès 9h jusqu’à 16h en direction du Sud et dès 11h jusqu’à 16h dans l’autre sens de circulation. Dimanche 28 juin, la circulation devrait être très dense de 11h à 12h et de 14h à 16h en direction du Sud. Dans l’autre sens de circulation, en direction de Valence, le trafic devrait être très important entre 11h et 20h avec des pics de trafic en milieu de journée et en fin d’après-midi.
- Sur l’autoroute A9, le trafic sera chargé dans les deux sens de circulation, entre Nîmes et Gallargues vendredi 26 juin, de 15h à 19h et samedi 27 juin, entre 9h et 15h. Dimanche 28 juin, le trafic se densifiera, entre 10h et 12h, puis, en direction de Nîmes entre 16h et 20h. Plus au sud, entre Béziers et Narbonne, le trafic pourrait se densifier samedi 27 juin en fin de matinée, entre 10h et 12h.
- Sur les autoroutes A10 et A11 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Nantes, Orléans, Le Mans, Poitiers et Tours), vendredi 26 juin de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée. Samedi 27 juin, entre Poitiers et Bordeaux, une pointe est attendue en fin de matinée, entre 11h et 12h.
- Sur l’autoroute A61, en direction de Narbonne, les plages horaires les plus difficiles sont attendues samedi 27 juin en fin de matinée. En direction de Carcassonne, le trafic devrait être très dense dimanche 28 juin entre 16h et 19h, avec un pic à 18h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50, et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon), vendredi 26 juin de 16h à 20h et samedi 27 juin de 10h à 13h.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ces premiers départs en vacances, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site Internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet.
La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi à 16h sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Cette vidéo sera également relayée jeudi à 18h sur les comptes X par axes et sur la page Facebook de VINCI Autoroutes. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information trafic de Saint-Arnoult-en- Yvelines, Avignon et Nice.
La conduite par temps de canicule : les recommandations de VINCI Autoroutes pour bien préparer son voyage
Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux automobilistes et conducteurs de poids lourd de bien préparer leur trajet et de privilégier les heures les moins chaudes pour les déplacements (tôt le matin ou en soirée) lorsque cela est possible.
Pour celles et ceux qui prendront la route malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Vérifier l’état de votre véhicule avant de prendre la route : niveau de liquide de refroidissement, état des pneus (la chaleur augmente le risque d’éclatement), fonctionnement de la climatisation, niveau d’huile moteur.
- S’informer en amont sur les conditions de circulation.
- Partir reposé et rester particulièrement vigilant : une sieste de 15 à 20 minutes est vivement recommandée à la pause méridienne.
- Porter des vêtements amples, légers et de couleur claire pour limiter la sensation de chaleur.
- Prendre de quoi protéger les passagers du soleil : des pare-soleil à fixer sur les vitres arrière et latérales de votre véhicule permettent de réduire la luminosité et la température dans l’habitacle.
- Multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme. Il est conseillé de s’arrêter sur une aire dès les premiers signes de fatigue ou a minima toutes les deux heures. Si nécessaire, une courte sieste permettra de reprendre le volant reposé.
- Hydratation et confort : les bons réflexes :
- Emporter de l’eau en quantité suffisante, en fonction du nombre de passagers et de la durée du trajet.
- Une glacière ou un sac isotherme peut également être utile pour conserver les boissons au frais.
- Vous pouvez aussi prévoir des brumisateurs ou des lingettes rafraîchissantes, particulièrement appréciés lors des trajets longs.
VINCI Autoroutes rappelle que l’ensemble des aires de services présente sur son réseau (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir.