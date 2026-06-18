Fortes chaleurs : 26 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France

Sur les 26 départements placés en vigilance orange « canicule » par Météo France pour le 18 juin, 9 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Yonne (89), Cher (18), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69).

Mobilisées pour accueillir les conducteurs et les accompagner tout au long de leur voyage, les équipes de VINCI Autoroutes rappellent l’importance de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager aux heures les plus chaudes et de s’hydrater très régulièrement.