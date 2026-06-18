Sécurité
Fortes chaleurs : 26 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France
A partir du jeudi 18 juin à midi, Météo-France place 26 départements en Ile-de-France, dans le Centre et dans l’Est du pays en vigilance orange « canicule ». Un épisode caniculaire qualifié de « durable » et qui concerne notamment des territoires traversés par les autoroutes A10, A11, A86, A71, A19, A89, A711, A7N et A46S.
9 départements traversés par le réseau VINCI Autoroutes concernés par cet épisode de canicule
Sur les 26 départements placés en vigilance orange « canicule » par Météo France pour le 18 juin, 9 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Yonne (89), Cher (18), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69).
Mobilisées pour accueillir les conducteurs et les accompagner tout au long de leur voyage, les équipes de VINCI Autoroutes rappellent l’importance de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager aux heures les plus chaudes et de s’hydrater très régulièrement.
Conduire par fortes chaleurs : les recommandations de VINCI Autoroutes
Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux automobilistes et routiers de bien préparer leur trajet et de le décaler si possible en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour celles et ceux qui doivent circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
- Partir reposé et rester particulièrement vigilant.
- Vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe.
- S’informer en amont sur les conditions de circulation.
- Prévoir de l’eau en quantité suffisante, même pour les trajets courts, notamment en cas de présence d’enfants ou de personnes âgées à bord du véhicule.
- Porter des vêtements légers et amples ; • multiplier les pauses régulières pour se détendre, la chaleur ayant des effets sur l’organisme.
Hydratation et confort : les bons réflexes
VINCI Autoroutes rappelle :
- Que l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes (soit tous les 50 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir.
- Que la climatisation augmente la consommation des véhicules.
- Qu’il est essentiel, quoi qu’il en soit, de bien ventiler l’habitacle.