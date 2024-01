Episode neigeux : restrictions de circulation sur l'autoroute A89

Afin de renforcer la sécurité des conducteurs suite aux importantes chutes de neige attendues cet après-midi et jusqu’en milieu de nuit sur l’axe A89, dans le Massif Central entre Tulle et Lyon, les autorités préfectorales ont décidé d’interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur cette portion de l’A89.



En conséquence, à partir de 16h ce jour, l’autoroute A89 sera fermée à la circulation pour l’ensemble des poids lourds de plus de 7,5t entre la barrière Les Martres-d’Artière et l’aire des Pierres Dorées, dans les deux sens de circulation. Il sera demandé aux conducteurs de faire demi-tour. Par conséquent :

Entrées interdites dans les deux sens de circulation pour les poids lourds à Lezoux (n°28), Thiers (n°29), Thiers Est – La Monnerie (n°30) et Noirétable (n°31) ;

Entrées interdites en direction de Clermont-Ferrand à St Germain-Laval (n°32) et Balbigny (n°33) ;

En provenance de Clermont-Ferrand, les conducteurs de poids lourds sont invités à faire demi-tour au niveau de la barrière des Martres d’Artière ;

En provenance de Lyon, les conducteurs de poids lourds sont invités à faire demi-tour au niveau de l’aire des Pierres Dorées ;

En provenance de Saint-Etienne, les conducteurs de poids lourds sont invités à faire demi-tour ou à stationner sur l’aire de la Loire.



De même, l’autoroute A89 sera fermée aux poids lourds de plus de 7,5t entre St-Germain-les-Vergnes et Combronde (jonction A89/A71, au nord de Clermont-Ferrand). D’autres mesures pour les poids lourds seront mises en place sur l’A75 dans le secteur de Clermont-Ferrand.



L’ensemble des moyens humains et matériels de VINCI Autoroutes sont mobilisés pour maintenir ces axes en bon état de circulation pour les véhicules légers qui circuleraient dans ce secteur pendant l’épisode neigeux. VINCI Autoroutes recommande à l’ensemble des conducteurs de bien s’informer avant tout déplacement, d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques et de différer toute déplacement non essentiel. Les conducteurs de poids lourds sont également invités à s’arrêter sur les aires du réseau, en amont des secteurs concernés par les chutes de neige.