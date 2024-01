Plusieurs départements sont en vigilance orange neige et verglas à partir de ce début d’après-midi selon Météo France dont la Loire, l’Isère et le Puy-de-Dôme, traversés par les autoroutes A72, A7 et A89. Sur ces axes, des précipitations neigeuses sont prévues cet après-midi et devraient se renforcer jusqu’en soirée. Une vigilance particulière est attendue dès le début d’après-midi sur l’A89 entre Clermont-Ferrand et Lyon où les précipitations devraient être plus intenses.



VINCI Autoroutes organise ses moyens humains et matériels pour accompagner les conducteurs pendant cet épisode neigeux et maintenir les voies en bon état de circulation. Les équipes des postes de contrôle du trafic (PC sécurité) sont mobilisées pour fournir aux conducteurs toutes les informations sur les conditions de circulation et leur évolution, que ce soit via les panneaux à message variable, la radio VINCI Autoroutes (107.7) ou encore ses fils X (ex Twitter).



Quelques conseils pratiques aux voyageurs

Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de véhicules légers comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite l’hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, l’équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du code de la route.



En particulier, les conducteurs ne doivent pas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsqu'ils sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement la circulation.