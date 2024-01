1. Combien de véhicules d’intervention peuvent être mobilisés en cas de neige ou de verglas sur l’autoroute ?

Chez VINCI Autoroutes, plus de 700 engins de salage ou de déneigement sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de phénomène météo hivernal sur les 4443 km du réseau. Cela représente en moyenne plus d’1 engin pour 6 km d’autoroute, chaque engin étant capable de traiter une voie sur une longueur de 35 km en une heure. 2000 collaborateurs de VINCI Autoroutes impliqués dans la gestion de la viabilité hivernale bénéficient de plus de 10 000 heures de formation, en particulier le personnel de « terrain » habilité à conduire et manipuler les engins de service hivernal.





2. Qu’est ce qui déclenche l’intervention d’une saleuse ou d’une déneigeuse ?

L’anticipation reste la clé d’une intervention réussie. Nos patrouilleurs sillonnent régulièrement le réseau autoroutier et sont habilités à prévenir en temps réel d’une évolution de la météo. L’hiver, ces patrouilles sont renforcées. Plus de 270 stations météo sont par ailleurs réparties sur le réseau VINCI Autoroutes ainsi que des capteurs disposés sur la chaussée. Nos équipes sont ainsi en mesure d’anticiper les phénomènes neigeux ou de verglas. Ces indicateurs (température de la chaussée, taux d’humidité, chutes de neige annoncées par Météo France), leur permettent de déclencher des opérations sur le terrain de nature soit préventive, soit curative.





3. En quoi consiste le salage préventif sur autoroute ?

Le salage préventif consiste à répandre différents types de traitements qui ont pour but de protéger la chaussée contre la formation de verglas. Ces traitements appelés « fondants » peuvent prendre la forme de sel en grain, de saumure (eau saturée en sel) ou de bouillie de sel (saumure +sel), qui seront utilisés en fonction du type de verglas traité et selon des dosages adaptés. Le salage peut également être utile pour limiter l’adhérence de la neige sur la chaussée au début d’un phénomène neigeux. On parle alors de traitement pré-curatif. Il est toutefois déconseillé en cas de neige sèche tombant sur un sol sec et froid.

Le saviez-vous ? 42 000 tonnes de sel sont stockées en début de saison sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes !





4. En quoi consiste le traitement curatif sur autoroute ?

Le traitement curatif consiste à éliminer un phénomène glissant qui s’installe de façon immédiate sur les voies de l’autoroute : la neige ou le verglas. Dans le cas de la neige, l’opération consiste essentiellement à la racler et la pousser à l’aide des lames des engins de déneigement. La voie de droite est toujours déneigée en premier sur une autoroute à 2 fois 2 voies (ou les 2 voies de droite au-delà de 2 voies). Les chasse-neige opèrent des rotations régulières, selon un rythme préalablement défini en fonction du secteur concerné et du relief (pentes, montées ou descentes présentes en notamment en milieu montagneux). Il s’agit de libérer a minima une voie de circulation et de la maintenir « au noir », c’est-à-dire circulable.





5. Puis-doubler les saleuses et les déneigeuses quand elles sont en action ?

En aucun cas il ne faut dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsque ces derniers sont en action (gyrophare bleu allumé) : en s’aventurant sur une voie non déneigée ou verglacée, un seul véhicule peut se mettre en travers et bloquer durablement la circulation ainsi que les opérations de déneigement. Il s’agit d’ailleurs d’une infraction au Code de la route, comme le souligne l’Article R414-17 dudit Code : « Lorsque sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface, le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus. »