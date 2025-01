Electromobilité longue distance : 488 nouveaux points de charge

Lors des périodes de fort trafic, VINCI Autoroutes a mis en place, depuis trois ans, un dispositif pour accompagner les électromobilistes lors de leur recharge sur les aires du réseau. Des équipiers, reconnaissables à leur gilet bleu – ou rouge sur les stations opérées par TotalEnergies - sont présents sur les principales aires de services du réseau pour fluidifier le passage aux bornes, aider les conducteurs qui en ont besoin et répondre à toutes leurs questions. En apportant une assistance personnalisée, ce service contribue à rendre l'expérience de la recharge plus sereine et efficace.

Déployée en partenariat avec la FFAUVE (Fédération française des associations des utilisateurs de voitures électriques) et un certain nombre d’opérateurs électriques, cette opération est reconduite les vendredis et samedis tout au long des vacances de Noël sur plus de 60 aires de services et de repos du réseau VINCI Autoroutes.