Deuxième week-end des vacances de la Toussaint : vos conditions de circulation
A la veille du deuxième week-end des vacances de la Toussaint, les équipes de VINCI Autoroutes et les partenaires présents sur les aires accompagneront les conducteurs dans la préparation de leurs déplacements afin qu’ils circulent en toute sécurité en cette période automnale où les conditions météorologiques peuvent nécessiter une vigilance renforcée.
Des électro-équipiers seront également présents du vendredi au dimanche sur une vingtaine d’aires de services pour accompagner les vacanciers lors de leur recharge électrique. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2025 et tout au long des vacances de la Toussaint, VINCI Autoroutes et les enseignes présentes sur près de 70 aires de services de son réseau se sont mobilisées pour « Octobre rose ».
Conditions de circulation pour le week-end du 24 au 26 octobre 2025
Pour ce second week-end des vacances de la Toussaint, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l'A10, l'A7 et l'A9, vendredi 24 octobre en fin de journée, samedi matin en fin de matinée et dimanche en fin de journée.
En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Sur l'A10 en direction du centre et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée, ainsi que samedi, dans la matinée.
Dans l’Ouest
La circulation sera plus dense à l’approche des grandes agglomérations sur l’A10 (Bordeaux, Niort…) et sur l’A61 (Toulouse, Narbonne…).
En vallée du Rhône
Sur l'A7, en direction du sud, la circulation se densifiera à partir de vendredi, entre 14h et 18h. Quelques perturbations sont également attendues samedi en fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi, tout comme dimanche en fin de journée. En direction de Lyon, le trafic sera chargé à partir de vendredi, entre 15h et 18h et samedi en fin de matinée et en milieu d'après-midi. Le trafic le plus important est attendu sur cet axe, dimanche, entre 15h et 19h.
Sur l'A9
En direction du sud le trafic sera soutenu dès vendredi, entre 15h et 19h ainsi que samedi entre 11h et 12h. En direction du nord, des perturbations sont attendues vendredi de 15h à 18h et dimanche, entre 15h et 19h.
En région Sud
Des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l'approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57 vendredi en fin de journée ainsi que dimanche, en début d'après-midi.
