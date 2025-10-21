Pour ce second week-end des vacances de la Toussaint, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l'A10, l'A7 et l'A9, vendredi 24 octobre en fin de journée, samedi matin en fin de matinée et dimanche en fin de journée.



En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Sur l'A10 en direction du centre et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée, ainsi que samedi, dans la matinée.



Dans l’Ouest

La circulation sera plus dense à l’approche des grandes agglomérations sur l’A10 (Bordeaux, Niort…) et sur l’A61 (Toulouse, Narbonne…).



En vallée du Rhône

Sur l'A7, en direction du sud, la circulation se densifiera à partir de vendredi, entre 14h et 18h. Quelques perturbations sont également attendues samedi en fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi, tout comme dimanche en fin de journée. En direction de Lyon, le trafic sera chargé à partir de vendredi, entre 15h et 18h et samedi en fin de matinée et en milieu d'après-midi. Le trafic le plus important est attendu sur cet axe, dimanche, entre 15h et 19h.



Sur l'A9

En direction du sud le trafic sera soutenu dès vendredi, entre 15h et 19h ainsi que samedi entre 11h et 12h. En direction du nord, des perturbations sont attendues vendredi de 15h à 18h et dimanche, entre 15h et 19h.



En région Sud

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l'approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57 vendredi en fin de journée ainsi que dimanche, en début d'après-midi.