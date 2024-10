Deuxième week-end des vacances de la Toussaint : nos prévisions trafic

En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines , sur l’A10 en direction du centre et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi en fin d’après-midi et jusqu’en début de soirée.

En vallée du Rhône, sur l’A7, en direction du sud, la circulation se densifiera à partir de vendredi, entre 14h et 18h. Quelques perturbations sont également attendues samedi en fin de matinée jusqu’en milieu d’après-midi, tout comme dimanche en fin de journée. En direction de Lyon, le trafic sera chargé à partir de vendredi, entre 15h et 18h et samedi en fin de matinée et en milieu d’après-midi. Le trafic le plus important est attendu sur cet axe, dimanche, entre 15h et 19h.