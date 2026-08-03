Deuxième week-end de chassé-croisé : nos prévisions trafic du 7 au 10 août 2026

Pour ce deuxième week-end de chassé-croisé, la tendance devrait s’inverser avec des retours plus importants que les départs, même si les prévisions trafic laissent présager de forts trafics dans les deux sens de circulation et ce, dès le vendredi 7 août jusqu’au lundi 10 août sur certains axes comme dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Les difficultés les plus importantes devraient se concentrer sur la journée du samedi 8 août, avec une circulation attendue extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays, dans les deux sens de circulation.

Au départ de la région parisienne, sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera très chargé dès vendredi 7 août, du milieu de matinée jusqu’en fin de soirée, et samedi 8 août toute la matinée jusqu’en début d’après-midi. Le trafic sera soutenu aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers) en ce week-end de chassé-croisé. Une circulation importante est également attendue dimanche 9 août toute la matinée jusqu’en début d’après-midi. Dans le sens des retours vers Paris, principalement sur les axes A10, A11 et A71, le trafic sera soutenu samedi 8 août et dimanche 9 août du début d’après-midi et jusqu’en début de soirée, à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, porte d’entrée en Île-de-France.

Dans le grand Ouest, de Poitiers jusqu’à la bifurcation A10 – A837, la circulation sera très dense dès vendredi 7 août autour de midi puis à partir de 14h jusqu’en fin d’après-midi puis samedi 8 août, dès 7h jusqu’en fin d’après-midi et dimanche 9 août, entre 10h et 16h. Vers le nord, les difficultés se concentreront le samedi entre 9h et 18h ainsi que le dimanche autour de midi et dans l’après-midi. A l’approche de Bordeaux, la circulation sera chargée dès vendredi, à partir de 10h jusqu’en fin de journée, samedi dès 7h jusqu’à 18h ainsi que dimanche, de 10h à 17h. Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée vendredi de 15h et 17h, samedi 1er août, entre 9h et 17h et dimanche entre 11h et 16h. Dans le sens inverse, il faudra plutôt éviter de prendre la route dans l’après-midi du vendredi 7 août, samedi entre 9h et 19h ainsi que dimanche, entre 10h et 17h.

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 en direction du sud, la circulation se densifiera dès vendredi 7 août à partir de 10h jusqu’en fin de journée, vers 20h. Samedi 8 août, le plus fort du trafic se sera très tôt dans la matinée, dès 5h, jusqu’en vers 15h. Le trafic sera également très important au cours du dimanche 9 août et du lundi 10 août tout au long de la journée, avec les plus fortes difficultés attendues entre 9h et 17h. En direction de Lyon, le trafic attendu sera encore plus intense et ce dès jeudi, avec des pointes entre 11h et 16h. Il sera également très dense le vendredi 7 août – de 10h à 20h ainsi que les samedi 8 et dimanche 9 août – de 9h à 19h. Lundi 10 août, les principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h.

Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendredi 7 août, entre 9h et 20h, samedi 8 août à partir de 6h et jusqu’à 17h ainsi que dimanche 9 août, de 9h à 16h. Des difficultés sont également à prévoir lundi 10 août, entre 9h et 17h. Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées vendredi entre 10h et 20h, samedi de 9h à 18h, dimanche de 10h à 19h ainsi que le lundi de 10h à 18h.

Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week-end avec des pics vendredi 7 août de 10h à 18h, samedi 8 août, de 7h à 19h, dimanche 9 août de 9h et 17h, et lundi, sur la même tranche horaire. Dans l’autre sens de circulation, les difficultés sont attendues vendredi de 10h à 19h, samedi de 9h et 19h, dimanche de 10h et 18h et lundi, de 10h à 18h. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, les principales difficultés sont attendues samedi 8 août de 8h à 18h et, dans une moindre mesure, dimanche de 10h à 13h puis lundi autour de midi. Dans l’autre sens, la circulation la plus dense devait être le samedi, entre 9h à 13h.

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues vendredi 7 août sur l’heure du déjeuner puis de 14h à 18h, samedi, de 8h à 18h, dimanche de 10h et 18h et lundi entre 10h et 16h. Entre Narbonne et Toulouse, quelques difficultés sont attendues vendredi, autour de midi et entre 14h et 18h. Il en sera de même samedi entre 10h et 16h et dimanche, entre 10h et 12h puis entre 15h et 19h.