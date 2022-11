Dernier week-end des vacances de la Toussaint : prévisions trafic

Malgré les multiples campagnes de sensibilisation rappelant l’importance du respect du corridor de sécurité à l’approche des véhicules en intervention sur autoroute (patrouilleurs, dépanneurs, SAMU, gendarmes , pompiers…), quatre agents et un gendarme ont trouvé la mort en intervention depuis le début de l’année sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier français. Au total, à fin octobre, sur l’ensemble des autoroutes, les accidents impliquant des personnels intervenant sur autoroutes sont en hausse de 44% par rapport à l’an dernier à la même période (147 à fin octobre 2022 vs. 102 à fin octobre 2021).

Face à ce constat alarmant, et dans le prolongement de la campagne de sensibilisation « Quand allez-vous percuter ? » lancée cet été, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes diffusent sur leurs réseaux sociaux depuis mercredi un clip de sensibilisation choc visant à réveiller les consciences et rappeler une règle simple, dite du « corridor de sécurité », à mettre en oeuvre par tous les conducteurs : « Je les vois, je ralentis, je change de voie ».