"Je les vois, je ralentis, je change de voie" : une nouvelle campagne choc.

Formés et entrainés, les agents autoroutiers interviennent dans le cadre de procédures strictes, éprouvées, et maintes fois répétées. Le seul paramètre qu’ils ne maîtrisent pas est le comportement des autres conducteurs. Or, dans plus de 3 accidents sur 5 touchant le personnel en intervention, l’inattention et la somnolence des conducteurs est en cause, ce qui rend de fait impossible le respect du corridor de sécurité, établi pour assurer aux agents une zone d’intervention sécurisée. Depuis le début de l’année 2022, quatre agents et un gendarme ont ainsi trouvé la mort sur le réseau routier et autoroutier français dans le cadre d’une intervention. Face à cette réalité intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes ont souhaité diffuser, à l’occasion des vacances de la Toussaint un clip de sensibilisation choc pensé pour interpeller une majorité d’automobilistes avec un message clair : « Je les vois, je ralentis, je change de voie. » Ce spot de sensibilisation, dont l’objectif est de réveiller les consciences et d’appeler l’ensemble des conducteurs à garder les yeux grand ouverts sur la route, sera diffusé sur les réseaux sociaux, de VINCI Autoroutes et de la Fondation VINCI Autoroutes, dès le mercredi 2 novembre.