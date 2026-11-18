Sécurité
« Coup de Lame » : les équipes de VINCI Autoroutes se préparent aux conditions hivernales
La 23e édition du challenge « Coup de Lame » s’est tenue mercredi 18 novembre 2026 à Brive-la-Gaillarde. Ce rendez-vous annuel donne le coup d’envoi de la « viabilité hivernale » chez VINCI Autoroutes. Au programme pour nos femmes et hommes en jaune : épreuves techniques et ateliers théoriques. L’objectif ? Être prêts à intervenir efficacement dès les premiers épisodes de neige ou de verglas.
Avec le challenge « Coup de Lame », VINCI Autoroutes lance la période de la viabilité hivernale
C’est le rendez-vous annuel qui donne le coup d’envoi de l’hiver chez VINCI Autoroutes ! Près d’une centaine de femmes et d’hommes en jaune ont participé, mercredi 18 novembre 2026, à la 23e édition du challenge « Coup de Lame » organisé cette année à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Cette journée marque le coup d’envoi de la période de « viabilité hivernale » pour les équipes du réseau autoroutier. Une période cruciale, pour laquelle elles se préparent tout au long de l’année, et qui s’étend du 12 novembre au 30 mars. Durant cette période, les axes routiers et autoroutiers peuvent être confrontés à des conditions climatiques délicates. Il s’agit donc d’anticiper et de gérer 24h/24 et 7j/7 ces épisodes, afin d’assurer les meilleures conditions de circulation par temps de neige ou de verglas.
Des épreuves pratiques et théoriques
Evénement à la fois convivial et technique, le challenge « Coup de Lame » se compose d’épreuves théoriques et pratiques. Par petits groupes, chaque équipe se confronte à des cas concrets : parcours de slalom à bord d’un engin de déneigement, montage de lame sur chasse-neige, épreuve d’agilité… chacun fait montre de son de son expertise et de son savoir-faire, en prévision des prochains mois. Les participants suivent également des ateliers théoriques, comme le traitement et le partage d’informations en temps réel aux conducteurs, ou encore l’analyse de prévisions météo. Autant de rappels nécessaires, illustrant les bonnes pratiques à mettre en œuvre en cas d’épisode hivernal, et qui s’inscrivent la continuité des formations dont bénéficient, toute l’année, nos collaborateurs.
2000 collaborateurs mobilisés chaque année
Et qui dit challenge, dit… récompenses ! A l’issue de cette journée, les trophées sont remis aux équipes les plus performantes de chaque catégorie :
- Le trophée « Cristal de sel » pour les épreuves théoriques.
- Le trophée « Lame d’acier » pour les épreuves pratiques.
- Le trophée « Grand ours » qui récompense l’équipe gagnante au classement général.
Des prix d’une valeur avant tout « symbolique » qui permet surtout à nos experts, femmes et hommes en jaune, d’éprouver et de valoriser leurs connaissances et savoir-faire en matière de viabilité hivernale. Une mission essentielle qui mobilise, chaque année chez VINCI Autoroutes, 2000 professionnels qui veillent 24h/24 et 7j/7 à assurer des conditions de circulation optimales. Notre objectif ? Vous permettre de #BienVoyager, quelles que soient les conditions météo.
Le dispositif hivernal en chiffres chez VINCI Autoroutes
- 2 000 collaborateurs, experts de la viabilité hivernale, prêts à intervenir 7j/7 et 24h/24 sur 4 443 km d'autoroutes
- Près de 9 500 heures de formations dédiées au dispositif hivernal
- Plus de 700 engins d’intervention (salage et déneigement), soit un tous les 6 km du réseau
- Plus de 42 000 tonnes de sel stockées en début de saison
- Près de 3 000 caméras
- Plus de 270 stations météo
- Plus de 1 200 panneaux lumineux (à messages variables)
- Des bornes d’appel d’urgence tous les 2 km maximum