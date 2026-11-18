Et qui dit challenge, dit… récompenses ! A l’issue de cette journée, les trophées sont remis aux équipes les plus performantes de chaque catégorie :

Le trophée « Cristal de sel » pour les épreuves théoriques.

Le trophée « Lame d’acier » pour les épreuves pratiques.

Le trophée « Grand ours » qui récompense l’équipe gagnante au classement général.

Des prix d’une valeur avant tout « symbolique » qui permet surtout à nos experts, femmes et hommes en jaune, d’éprouver et de valoriser leurs connaissances et savoir-faire en matière de viabilité hivernale. Une mission essentielle qui mobilise, chaque année chez VINCI Autoroutes, 2000 professionnels qui veillent 24h/24 et 7j/7 à assurer des conditions de circulation optimales. Notre objectif ? Vous permettre de #BienVoyager, quelles que soient les conditions météo.