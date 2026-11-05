Autoroute A7 : bientôt 4 nouvelles stations de recharge pour poids lourds électriques

L’autoroute A7 accueillera, à partir de 2027, de nouvelles infrastructures de recharge dédiées aux poids lourds électriques. Le partenariat entre VINCI Autoroutes et ENGIE Vianeo, signé le mardi 3 novembre 2026, prévoit l’installation de 4 stations de recharge ultra-rapide.

Elles seront implantées sur quatre aires de l’A7 :

Saint-Rambert-d’Albon Est ;

Saint-Rambert-d’Albon Ouest ;

Mornas-Les Adrets, dans le Vaucluse ;

Mornas Village, dans le Vaucluse.

Au total, 26 points de charge seront proposés. Leur mise en service interviendra progressivement entre avril et juillet 2027.