Services et aires
Autoroute A7 : bientôt 4 nouvelles stations de recharge pour poids lourds électriques
VINCI Autoroutes et ENGIE Vianeo préparent le déploiement de 4 stations de recharge ultra-rapide pour les poids lourds électriques sur l’autoroute A7. Implantées à Saint-Rambert-d’Albon et à Mornas, elles proposeront au total 26 points de charge. Leur mise en service est prévue entre avril et juillet 2027.
4 stations de recharge pour poids lourds électriques prévues en 2027 sur l’autoroute A7
L’autoroute A7 accueillera, à partir de 2027, de nouvelles infrastructures de recharge dédiées aux poids lourds électriques. Le partenariat entre VINCI Autoroutes et ENGIE Vianeo, signé le mardi 3 novembre 2026, prévoit l’installation de 4 stations de recharge ultra-rapide.
Elles seront implantées sur quatre aires de l’A7 :
- Saint-Rambert-d’Albon Est ;
- Saint-Rambert-d’Albon Ouest ;
- Mornas-Les Adrets, dans le Vaucluse ;
- Mornas Village, dans le Vaucluse.
Au total, 26 points de charge seront proposés. Leur mise en service interviendra progressivement entre avril et juillet 2027.
Des bornes ultra-rapides pour accompagner le développement des poids lourds électriques
Les futurs points de charge proposeront une puissance comprise entre 600 et 1 000 kW. Ils anticiperont le déploiement du standard MCS (Megawatt Charging System), destiné à la recharge à très haute puissance des poids lourds électriques. Ces équipements accompagneront le développement de la mobilité électrique dans le transport routier et la logistique. Les stations seront alimentées en électricité 100 % renouvelable. ENGIE Vianeo financera les infrastructures et assurera leur exploitation et leur maintenance jusqu’en 2042.
Une implantation stratégique sur l’autoroute A7
Les stations de recharge seront implantées sur l’autoroute A7, axe majeur du transport routier de marchandises entre Lyon et Marseille et partie intégrante du corridor logistique européen TEN-T « Core ». Leur implantation permettra d’adapter progressivement cet itinéraire aux besoins du fret électrique. Une fois les stations mises en service, les transporteurs disposeront de solutions de recharge à très haute puissance sur cet axe. Ces installations viendront compléter les 4 stations de recharge pour poids lourds déjà déployées sur le réseau VINCI Autoroutes. Le partenariat entre VINCI Autoroutes et ENGIE Vianeo a également permis d’équiper 21 aires en stations de recharge pour les véhicules légers.
Des services adaptés aux besoins des transporteurs
Ces stations ne proposeront pas seulement des bornes de recharge pour poids lourds. Des services seront également prévus pour faciliter l’organisation des trajets des professionnels. ENGIE Vianeo mettra notamment en place un système de réservation de créneaux de recharge. Les emplacements seront sécurisés par des barrières. Une assistance sera par ailleurs accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En préparant l’autoroute aux besoins des poids lourds électriques, VINCI Autoroutes poursuit ainsi son action pour accompagner la décarbonation du transport de marchandises et des trajets longue distance.