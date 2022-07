Même si des difficultés sont attendues dès mercredi et jeudi, notamment dans la Vallée du Rhône et au niveau de Saint-Arnoult-en-Yvelines, c’est surtout vendredi et samedi que se concentreront les difficultés, avec des pointes également dimanche et lundi. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de voyager en dehors des périodes les plus chaudes, de multiplier les pauses tout au long du trajet et d’emporter de l’eau en quantité suffisante.



Un dispositif d’information trafic multimédia enrichi permettra à chacun de planifier au mieux son départ et de suivre au plus près l’évolution des conditions de circulation. Ainsi, Trafic Express, le bulletin vidéo de prévisions trafic, publié dès mardi à 18h sur la , sera relayé sur le site VINCI Autoroutes comme sur le . Il sera actualisé samedi à trois reprises, à 8h, 10h et 12h, avec les conditions de circulation en temps réel. L’application Radio VINCI Autoroutes, disponible sur tous les stores, complète ce dispositif. Elle permet aux vacanciers d’avoir accès aux points trafic du secteur dans lequel ils se trouvent et d’écouter la radio en continu.



Par ailleurs, le Tour de France arrive dans le sud de la France, occasionnant des perturbations dans la région de Vienne, ce vendredi, 15 juillet. Ainsi, au niveau de l’autoroute A7, les restrictions de circulation suivantes seront en vigueur de 13h à 16h45 :

la sortie Vienne Nord (n°9) sera fermée pour les conducteurs en direction d’Orange. Ils seront invités à sortir à Condrieu (n°10) ;

la sortie Vienne Sud (n°11) sera déconseillée pour les conducteurs en direction de Lyon. Ils seront invités à sortir à Chasse-sur-Rhône (n°8) ;