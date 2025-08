Au départ de la région parisienne, sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France

Le trafic sera chargé vendredi 8 août, dès le milieu de la matinée et jusqu’en fin de soirée (avec un pic de circulation attendu entre 16h et 18h), ainsi que le samedi 9 août toute la matinée et jusqu’en début d’après-midi.



Dans le sens des retours vers Paris, notamment sur les axes A10, A11 et A71

Le trafic sera soutenu principalement dimanche 10 août, dès le début de l’après-midi et jusqu’en soirée. Le trafic sera particulièrement important dans les deux sens de circulation aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers).



Dans le grand Ouest, de Niort à Bordeaux

La circulation sera soutenue vendredi 8 août, dès 10h et jusqu’à 19h. Elle se densifiera encore le samedi 9 août sur l’ensemble de la journée entre 7h et 18h. Dimanche 10 août, le plus fort du trafic est attendu entre 10h et 16h et le lundi 11 août à la mi-journée. En direction de Niort, des difficultés sont également attendues vendredi 8 août en fin d’après-midi, samedi 9 de 10h à 17h, ainsi que dimanche 10 entre 11h et 18h.



En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7

En direction du sud, le trafic sera très dense dès jeudi 7 août en fin de matinée, puis vendredi 8 août entre 9h et 20h. Des pointes de trafic sont attendues samedi 9 août dès 4h et jusqu’ en milieu d’après-midi, et dimanche 10 août de 8h à 18h. Les difficultés se poursuivront jusqu’au lundi 11 août, entre 9h et 17h.

En direction de Lyon, la circulation sera également très chargée dès jeudi 7 août entre 11h et 16h, vendredi 8 de 10h à 19h, samedi 9 de 9h à 19h, dimanche 10 de 9h à 19h, et même lundi 11 août entre 10h et 16h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, les trafics les plus denses sont attendus dès le jeudi 7 août entre 10h et 12h, puis le vendredi 8 août, de 9h à 20h, le samedi 9 août dès 6h et jusqu’à 17h, dimanche 10 août, de 9h à 16h, et lundi 11 août entre 9h et 17h.

En sens inverse, entre Montpellier et Nîmes, la circulation sera très soutenue le vendredi 8 et le samedi 9 août, de 09h à 20h, le dimanche 10 août, de 10h à 19h, et lundi 11 août entre 10h et 18h.

La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre Béziers et la frontière espagnole, vendredi 8 août, de 10h à 18h, le samedi 9 août dès 7h et jusqu’à 19h. Les difficultés se feront également sentir entre 10h et 19h le dimanche 10 mais aussi entre 9h et 17h le lundi 11 août. Le trafic sera également très dense dans l’autre sens de circulation, en direction de Béziers, vendredi 8 de 10h à 19h, samedi 9 de 9h à 19h, dimanche 10 entre 10h et 19h et lundi 11 août de 11h à 18h.



Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61

Les plages horaires les plus denses seront le vendredi 8 août, de 11h à 18h, le samedi 9 août, de 8h à 18h, le dimanche 10 août de 10h à 18h, et le lundi 11 août de 10h à 16h. Il faudra s’attendre également à de forts trafics en direction de Toulouse vendredi 8 de 11h à 18h, samedi 9 de 10h à 16h, et dimanche 10 de 11h à 19h.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une circulation très dense est prévue à Nice dès vendredi 8 août dans la matinée, ainsi que samedi 9 août à partir de 9h et jusqu’à 20h. Dans l’agglomération d’Aix-en-Provence, les difficultés sont attendues vendredi 8 août de 11h à 20h, ainsi que samedi 9 août à partir de 11h et jusqu’en début de soirée dans les deux sens de circulation. Le trafic devrait également être important sur l’A50 dimanche 10 août dès la mi-journée, en direction de Marseille. De plus, il y aura une interdiction de circuler pour les poids-lourds en Italie le vendredi 8 aout de 16h à 22h.