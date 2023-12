Vous serez nombreux sur la route, ces prochains jours, à l’occasion des vacances de Noël. L’occasion pour la Fondation VINCI Autoroutes de lancer sa nouvelle campagne de sensibilisation sur les dangers de l’inattention et de la somnolence au volant. Cette campagne digitale, déclinée sur les réseaux sociaux, met en scène – de façon drôle et décalée – plusieurs conducteurs au volant de leur véhicule. Le problème ? Aucun ne voit la route. L’un d’eux conduit la main sur les yeux, un autre porte un bandeau, tandis qu’une conductrice tient son volant avec un masque de réalité augmentée. Autant de situations « absurdes » qui visent à pointer les dangers de l’inattention au volant.

Derrière cette approche humoristique, se cache une réalité bien concrète. Plusieurs messages accompagnent ces visuels, des chiffres et des données issus du Baromètre 2023 de la conduite responsable publié par la Fondation VINCI Autoroutes. Vous apprendrez ainsi que « 2 secondes sur votre smartphone à 130 km/h, 2 secondes de somnolence à 130 km/h ou encore 2 secondes à regarder une vidéo à 130 km/h, c’est 72 mètres parcourus à l’aveugle ». Des rappels importants pour vous qui prendrez la route en cette période de fêtes.

Bonnes vacances et joyeux Noël !

Découvrez la nouvelle campagne de la Fondation VINCI Autoroutes sur l’inattention et la somnolence.