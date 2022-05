Conversations téléphoniques, vagabondage de l’esprit, regard détourné de la route : les occasions de perdre le contrôle de la conduite se multiplient. Selon les résultats de ce 12e Baromètre de la conduite responsable, 84% des conducteurs reconnaissent quitter la route des yeux plus de 2 secondes. Le saviez-vous ? A 130 km/h, cela équivaut à 72 mètres au minimum parcourus « à l’aveugle ». Par ailleurs, 67% reconnaissent qu’il leur arrive d’être moins attentif à leur conduite et que leur esprit vagabonde. On appelle cela le « mind-wandering » ou vagabondage de l’esprit. Enfin 74% des Français utilisent leur smartphone au volant pour tout type d’usage, y compris le GPS. 11% admettent par exemple participer à des réunions de travail en distanciel et 8% regardent un film ou une vidéo, dont 22% des moins de 35 ans.