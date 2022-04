VINCI Autoroutes dévoile les résultats du 1er baromètre de l’autosolisme

Les résultats de l’étude sont sans appel ! L’observation, réalisée en temps réel sur 13 axes autoroutiers durant 4 à 6 semaines, révèle qu’en moyenne plus de 8 conducteurs sur 10 sont seuls au volant, avec un pic moyen d’autosolisme de 89% enregistré à 8h. Les observations montrent, en outre, que le nombre de voitures transportant plus de 2 personnes augmente au fil de la matinée alors que le trafic total baisse. Autrement dit, c’est au moment où il est le plus pénalisant, à savoir aux heures de pointe, que l’autosolisme est le plus pratiqué ! Par ailleurs, ce baromètre met en lumière des variations importantes selon les régions. Les taux les plus élevés d’autosolistes sont constatés sur les autoroutes A11 au nord de Nantes (93,1%), l’A10 à Tours (87,1%) et l’A64 à Toulouse (86,5%). A l’inverse, c’est sur l’A83, au sud de Nantes, et sur l’A8, au niveau des agglomérations de Nice et d’Aix-en Provence, que l’on observe les taux de mobilités partagées les plus importants : jusqu’à un trajet sur 4 en moyenne.