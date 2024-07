2e chassé-croisé de l’été : une circulation très dense attendue

En direction du sud, principalement entre Nîmes et Montpellier, les difficultés se concentreront vendredi entre 11h et 20h, samedi entre 8h et 15h ainsi que dimanche et lundi, entre 9h et 13h. En direction du nord, quelques pointes sont attendues vendredi entre 16h et 19h, samedi en fin de matinée et dimanche à midi, puis en fin de journée, notamment entre 16h et 19h.

De Montpellier à la frontière espagnole, selon les secteurs, les pics attendus se situent vendredi à la mi-journée, puis entre 15h et 17h, samedi entre 10h et 16h, dimanche et lundi entre 10h et 12h. Dans l’autre sens, les principales difficultés seront à prévoir samedi, de 10h à 14h.