25e véhicule d’intervention heurté depuis le début de l’année sur le réseau VINCI Autoroutes

Le fourgon d’intervention venait d’achever une mission d’assistance à un client en panne sur l’A89 dans le secteur de Saint-Germain-Laval (échangeur n° 32), en direction de Clermont-Ferrand, lorsqu’il a été percuté à l’arrière par un véhicule léger. Tous les dispositifs réglementaires de signalisation, notamment lumineux, étaient pourtant déployés sur le fourgon. Au moment de l’accident, deux hommes en jaune se trouvaient à l’intérieur de leur véhicule. Ils ne sont pas blessés, mais profondément choqués par cet accident dont les conséquences auraient pu être dramatiques, et vont bénéficier d’un accompagnement.



Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur route et autoroute. Pour préserver leur sécurité, comme celle des usagers de l’autoroute, VINCI Autoroutes rappelle une nouvelle fois l’importance absolue de la vigilance au volant et du respect des règles du Code de la route, à commencer par celle du corridor de sécurité :

A l’approche d’un véhicule d’intervention :

Je ralentis, Je m'éloigne, Je change de voie si possible.



Publiés en mai dernier, les résultats de la dernière édition du Baromètre de la conduite responsable, réalisé depuis 16 ans par la Fondation VINCI Autoroutes, révèlent un état des comportements au volant toujours aussi préoccupant :

81 % des conducteurs déclarent qu’il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes alors qu’ils sont au volant ;

77 % reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant ;

35 % prennent le volant alors qu’ils se sentent très fatigués.



A ces comportements dangereux s’ajoute le non-respect de la règle du corridor de sécurité, malgré son inscription au Code de la route depuis septembre 2018. Sur ce point, même si la connaissance de la règle progresse, 59 % des conducteurs disent toutefois ne pas l’appliquer systématiquement. Ces chiffres démontrent la nécessité de continuer à alerter les conducteurs sur les conséquences de ces comportements à risque.



Ce nouveau heurt porte à 25 le nombre de véhicules d’intervention percutés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année 2026, soit près d’un par semaine. VINCI Autoroutes déploiera une campagne de sensibilisation sur les panneaux lumineux du réseau VINCI Autoroutes, pendant 24 heures pour que cessent ces accidents inacceptables.



Parce que cette réalité est intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes déploient à nouveau cet été l’exposition choc « Quand allez-vous percuter ? ». Ces fourgons accidentés, exposés sur la route des vacances, ont pour objectif de rappeler à tous les conducteurs que la vigilance au volant n’est pas une option et qu’il est plus que jamais nécessaire de veiller à la sécurité de ceux qui sont présents pour assurer la sécurité de tous, sur route et autoroute.