Sécurité
24 Heures Motos : une pause « sécurité » sur l’autoroute avec les relais motos
Vous êtes motard ? A l’occasion des 24 Heures Motos du Mans du 16 au 19 avril 2026, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes se mobilisent pour votre sécurité. Sur la route du circuit, des relais motos vous accueillent pour vous permettre de faire une pause, récupérer et repartir en toute sécurité.
A l’occasion des 24 Heures Motos, découvrez les « relais motos » sur le réseau VINCI Autoroutes
C’est le rendez-vous incontournable pour tous les motards ! L’édition 2026 des 24 Heures Motos se déroule du 16 au 19 avril 2026 au Mans. Avant d’arriver sur le circuit, faites une pause sur notre relai motos. Les grands rassemblements motos génèrent des trajets longs, parfois fatigants. Or, la fatigue et la baisse de vigilance sont des facteurs majeurs de risque pour les deux-roues motorisés. C’est pourquoi VINCI Autoroutes déploie, en lien avec la Fondation VINCI Autoroutes et ses partenaires, un dispositif national de relais motos, inscrit dans la démarche « relais calmos ». L’objectif est simple : vous accueillir, vous faire souffler et vous aider à repartir alertes et sereins, dans un cadre convivial et entièrement pensé pour la sécurité des deux-roues motorisés.
Rendez-vous sur l’aire de Saint-Arnoult sur l’autoroute A10
Installé sur la halte péage de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10, en direction du Mans, ce relai animé par VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes, avec le soutien de nombreux partenaires (FFMC, services de l’État, secours, forces de l’ordre), vous propose un véritable village sécurité moto. Dès votre arrivée, vous serez pris en charge dans un espace aménagé pour les motards : café offert, espace détente et récupération, kits sieste, lingettes rafraîchissantes, tours de cou… Prenez un temps pour « recharger les batteries » et vous reposer avant de reprendre la route.
Testez vos réflexes et votre vigilance
La sécurité est au cœur de l’opération. Plusieurs animations pédagogiques et immersives vous seront proposées comme un « mur des réflexes » pour tester votre temps de réaction et prendre conscience de l’impact de la fatigue sur la conduite. Testez le corridor de sécurité en lunettes 3D : grâce à une expérience en immersion, découvrez ou redécouvrez cette règle essentielle inscrite au Code de la route et destinée à protéger les agents en intervention, notamment sur autoroute.
En complément du relai de Saint-Arnoult, d’autres points d’accueil seront proposés sur le réseau VINCI Autoroutes : sur l’aire des Portes d’Angers Sud (A11), vendredi 17 avril, dans le sens Angers-Le Mans, et à nouveau sur l’aire de Saint-Arnoult A10) dans le sens Le Mans-Paris, dimanche 19 avril, pour les retours.
Plus de détails sur les relais motos sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.
Péage gratuit pour les motards en direction du Mans
Afin d’encourager les motards à emprunter l’autoroute, infrastructure 5 fois plus sûre en moyenne que les autres infrastructures routières, les sections du réseau VINCI Autoroutes desservant Le Mans seront accessibles gratuitement pour les motards, de 10 heures le vendredi 17 avril, à 10 heures le lundi 20 avril sur les sections suivantes :
- A11 : entre le péage de Saint-Arnoult et Le Mans, entre Angers et Le Mans, et entre Angers et Nantes
- A28 : entre Saint-Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, et entre Alençon et Le Mans
- A81 : entre Le Mans et La Gravelle (Vitré)
- A85 : entre Angers et Restigné
Répondez à notre enquête pour la sécurité des motards !
La Fondation VINCI Autoroutes et la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère) lancent une enquête à destination des motards, afin de mieux comprendre leur comportement et adapter les messages de sensibilisation.
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