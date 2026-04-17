La sécurité est au cœur de l’opération. Plusieurs animations pédagogiques et immersives vous seront proposées comme un « mur des réflexes » pour tester votre temps de réaction et prendre conscience de l’impact de la fatigue sur la conduite. Testez le corridor de sécurité en lunettes 3D : grâce à une expérience en immersion, découvrez ou redécouvrez cette règle essentielle inscrite au Code de la route et destinée à protéger les agents en intervention, notamment sur autoroute.



En complément du relai de Saint-Arnoult, d’autres points d’accueil seront proposés sur le réseau VINCI Autoroutes : sur l’aire des Portes d’Angers Sud (A11), vendredi 17 avril, dans le sens Angers-Le Mans, et à nouveau sur l’aire de Saint-Arnoult A10) dans le sens Le Mans-Paris, dimanche 19 avril, pour les retours.



Plus de détails sur les relais motos sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.