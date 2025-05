L’usage des distracteurs au volant est en baisse mais reste toujours très élevé. 75% des conducteurs utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant, alors qu’ils étaient 78% l’an dernier. 29% assurent par ailleurs envoyer ou lire des SMS ou des mails en conduisant, un chiffre en légère baisse en 1 an mais en hausse de 3 points par rapport à 2018 ! La somnolence et la fatigue continuent par ailleurs d’avoir un impact délétère sur les comportements. 39% des conducteurs déclarent prendre le volant alors qu’ils se sentent très fatigués. Parmi eux, 26% admettent être plus nerveux, impulsifs ou agressifs et 85% reconnaissent qu’il leur arrive d’être moins attentif à leur conduite et que leur esprit vagabonde.

Enfin concernant la sécurité des intervenants sur route et autoroute, la connaissance de la règle du corridor de sécurité progresse, mais elle reste trop peu systématique. 64% déclarent ne pas l’appliquer à chaque fois et ils sont encore 14% à ne pas la connaître.



Découvrez l’intégralité des résultats du 15e Baromètre de la conduite responsable de la Fondation VINCI Autoroutes.